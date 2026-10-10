Более 20 самолетов ушли в Пулково из-за ограничений в аэропортах Москвы

В ночь на 10 октября ограничения на прием и отправку самолетов вводились во Внуково и Шереметьево. Росавиация в 8:11 мск сообщила о введении ограничений на прием и выпуск самолетов во всех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево. Их сняли в 8:48 мск.