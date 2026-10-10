Более 20 самолетов ушли в Пулково из-за ограничений в аэропортах Москвы
10.10.2026, 10:25
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял 23 самолета в качестве запасного из-за ограничений на прием рейсов в Москве. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.
В петербургском аэропорту более чем на два часа задерживается вылет 14 бортов. «Пулково работает штатно. С пассажирами работают представители авиакомпаний», — добавили там.
В ночь на 10 октября ограничения на прием и отправку самолетов вводились во Внуково и Шереметьево. Росавиация в 8:11 мск сообщила о введении ограничений на прием и выпуск самолетов во всех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево. Их сняли в 8:48 мск.