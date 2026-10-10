Число сбитых над Ростовской областью БПЛА превысило 100
10.10.2026, 10:22
Ночью на 10 октября силы противовоздушной обороны Ростовской области уничтожили более 100 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram губернатор региона Юрий Слюсарь.
Воздушная атака была произведена украинскими боевиками во второй половине дня 9 октября и в ночь на 10 октября. В результате обстрела медицинскую помощь запросили шесть жителей Ростова, передал глава региона. Двое пострадавших получили помощь на месте происшествия, еще четверо были доставлены в городские больницы. Сейчас в медицинских учреждениях остаются двое человек со средней степенью тяжести, одному из них оказывают экстренную хирургическую помощь.
Падение обломков БПЛА вызвало разрушения на земле. В Ростове повреждены несколько многоэтажных и частных жилых домов, а также железнодорожный мост. В Батайске под удар попала незаселенная новостройка, в Азове повреждены два судна. Также продолжается ликвидация возгорания на складских промышленных мощностях.
Губернатор уточнил, что на борту поврежденных судов погибших и пострадавших нет. Муниципальные комиссии приступают к подробному уточнению данных о повреждениях жилого фонда и инфраструктуры.