Число сбитых над Ростовской областью БПЛА превысило 100

Воздушная атака была произведена украинскими боевиками во второй половине дня 9 октября и в ночь на 10 октября. В результате обстрела медицинскую помощь запросили шесть жителей Ростова, передал глава региона. Двое пострадавших получили помощь на месте происшествия, еще четверо были доставлены в городские больницы. Сейчас в медицинских учреждениях остаются двое человек со средней степенью тяжести, одному из них оказывают экстренную хирургическую помощь.