ФАС сообщила о договоренностях по сдерживанию цен на топливо в 35 регионах
10.10.2026, 10:43
Независимые операторы АЗС договорились с властями 35 регионов России о стабилизации цен на топливо. Было подписано 93 соглашения. Об этом пресс-служба Федеральной антимонопольной службы сообщила ТАСС.
Из общего числа 20 соглашений были подписаны с компаниями, которые владеют более чем 20 заправками в регионе. Они работают в Воронежской, Кемеровской, Иркутской, Белгородской, Кировской, Волгоградской, Самарской, Тамбовской и Вологодской областях, Мордовии, Татарстане, Хакасии, Бурятии, Якутии, а также в Ставропольском, Пермском и Хабаровском краях.
«В ФАС России подчеркивают, что поддержка регионов и независимых операторов АЗС остается одним из приоритетов работы службы. Ведомство продолжит консультационную и организационную помощь сторонам соглашений, направленных на стабилизацию цен на топливном рынке», — говорится в сообщении регулятора.
К заключению договоров между регионами и независимыми АЗС, а также между Минэнерго, ФАС и независимыми нефтеперерабатывающими заводами призывал вице-премьер Александр Новак. Он отмечал, что это обеспечит предсказуемые и справедливые цены на топливо.