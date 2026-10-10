ФАС сообщила о договоренностях по сдерживанию цен на топливо в 35 регионах

Из общего числа 20 соглашений были подписаны с компаниями, которые владеют более чем 20 заправками в регионе. Они работают в Воронежской, Кемеровской, Иркутской, Белгородской, Кировской, Волгоградской, Самарской, Тамбовской и Вологодской областях, Мордовии, Татарстане, Хакасии, Бурятии, Якутии, а также в Ставропольском, Пермском и Хабаровском краях.