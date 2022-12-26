Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве матерью детей в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, связанного с инцидентом в Екатеринбурге, где женщина предположительно убила трех своих детей. Как рассказали в пресс-службе ведомства, руководитель свердловского СУ СКР Михаил Богинский должен будет представить господину Бастрыкину доклад об уже проведенной следователями работе по делу.
Напомним, инцидент произошел в понедельник, 26 декабря, в ЖК «Бажовский». Официальной информации о случившемся нет, поскольку сейчас следователи и полицейские проводят расследование и проверяют различные версии произошедшего. Тем не менее, личности погибших детей и их 37-летней матери уже установлены.
Местные СМИ же сообщают, что женщина якобы задушила двух сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочку из-за убеждения, что в детей «вселились бесы». При этом в записке екатеринбурженки, которую публикуют издания, сказано, что свой поступок она объясняет тем, что «тяжело больна», но ей некому оставить детей на попечение.