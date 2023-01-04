Всходы и расходы

Для нижегородских аграриев 2022 год стал периодом финансовых сложностей и новых идей. На фоне растущих цен на сырье, удобрение, технику и запчасти в сельском хозяйстве запущено несколько крупных проектов с миллиардными инвестициями. О проблемах агропромышленного комплекса Нижегородской области, его господдержке и развитии хозяйств – в подборке «Ъ-Приволжье».

Проблемы взошли кучно Нижегородский минсельхоз попросил дополнительно более 770 млн руб. на поддержку аграриев, чтобы нивелировать риски банкротства системообразующих предприятий и кризиса в отрасли. Ее представители говорят о выросших ценах на семена, нехватке пестицидов и сложностях с получением льготных кредитов. Законодателям предложена идея временно отменить проверки сельхозпредприятий. Читать далее

Торговля мнет булки Ритейлер X5 Group считает отпускные цены на продукцию нижегородских хлебопекарных предприятий слишком высокими и производителям предлагает снизить их. В торговой сети считают, что после резкого повышения в марте курс доллара понизился, значит, у хлебопеков исчезли стимулы держать цены на высоком уровне. Производители удивлены таким предложением торговли. Они ждут обещанных федеральным и региональным правительствами дотаций, но уверены, что их получение не покроет выросших расходов. Читать далее

Рыба без деликатесов Нижегородские рыбхозы столкнулись с проблемой дефицита кормов из импортных ингредиентов. По отдельным видам разводимой рыбы нехватка импортного корма может составить до 70%. В заксобрании считают, что выходом может стать строительство в регионе своего кормового завода. Читать далее

Целясь в яблочко Нижегородский минсельхоз рассчитывает, что в этом году местные аграрии произведут более 400 тонн плодов и ягод, а к 2024 году увеличат их производство почти втрое. В регионе насчитывается 444 га садов, до конца года их площадь вырастет еще на четверть. За высадку гектара садов сельхозпроизводители смогут рассчитывать на бюджетную компенсацию до 320 тыс. руб. Читать далее

«Агат» запланировал проекты в сфере сельского хозяйства Крупный автодилер планирует до 2026 года вложить 10 млрд руб. в аграрные проекты в Нижегородской области. «Агат» рассчитывает вернуть в оборот неиспользуемые земли, создав растениеводческий кластер: в планах выращивание и хранение зерна и картофеля, производство семян. Компания также собирается развивать племенное коневодство на базе бывшего Перевозского конного завода. Читать далее

Линдовская птицефабрика построит репродуктор бройлеров Предприятие инвестирует 1,6 млрд руб. в строительство для производства прародительского и родительского поколений кур мясных пород. Из российского яйца будут выращивать цыплят, которые станут родительским поколением на других российских птицефабриках. Строительство будет вестись с нуля. Планируется, что до 50% стоимости проекта будет профинансировано за счет средств федерльного бюджета. Читать далее

Аграрии накормят взаймы В условиях антироссийских санкций правительство Нижегородской области меняет подход к обеспечению продовольственной безопасности региона. Кроме закупки зерна и круп власти предлагают сформировать запас продуктов питания: полуфабрикаты, консервы, масла, сахара и других. Курировать запасы будет подконтрольный областной администрации Фонд АПК, который докапитализируют на 300 млн руб. для выдачи займов аграриям под залог продовольственных товаров. Читать далее

Огурцам задернут шторы Под вопросом может оказаться вторая очередь тепличного комбината «Нижегородский» в Борском районе. По словам главы министерства сельского хозяйства Нижегородской области, на финансовой привлекательности этого проекта может сказаться решение правительства РФ о прекращении программы по возмещению 25% затрат на капитальное строительство. Кроме того, против проекта выступают местные жители, которые жалуются на свет от теплиц первой очереди, шум и вибрацию. Читать далее

Коровы просят бюджетной подкормки В Нижегородской области в последние годы производство говядины остается убыточным. По итогам 2022 года отрицательная рентабельность составит 35%. При себестоимости килограмма мяса около 200 руб. производители отдают его в торговые сети дешевле, рассказали в заксобрании. Аграрии вынуждены удерживать цены из-за конкуренции с иностранными производителями, для которых правительство В областном минсельхозе уверены, что ситуация некритична. Читать далее