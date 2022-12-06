Коровы просят бюджетной подкормки

В Нижегородской области в последние годы производство говядины остается убыточным. По итогам 2022 года отрицательная рентабельность составит 35%. При себестоимости килограмма мяса около 200 руб. производители отдают его в торговые сети дешевле, рассказали в заксобрании. Аграрии вынуждены удерживать цены из-за конкуренции с иностранными производителями, для которых правительство РФ обнулило ввозные пошлины на мясо. Нижегородские депутаты опасаются, что при таких условиях регион может потерять свое мясное скотоводство. В областном минсельхозе уверены, что ситуация некритична, а в 2023 году хозяйствам выплатят субсидии на выращивание и содержание крупного рогатого скота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фермеры ждут компенсаций на выращивание скота

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фермеры ждут компенсаций на выращивание скота

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Отрицательная рентабельность производства говядины в Нижегородской области по итогам 2022 года составит 35%, сообщила начальник отдела развития животноводства и племенной работы нижегородского минсельхоза Марина Самсонова на заседании аграрного комитета в региональном заксобрании. По ее словам, этот показатель немного улучшился по сравнению с 2021 годом, когда отрицательная рентабельность при производстве говядины составляла 45%. Сейчас при себестоимости мяса крупного рогатого скота 196 руб./кг отпускная цена составляет 135,6 руб.

Среди производимого в Нижегородской области мяса говядина занимает 20% рынка, последние два года ее объемы составляют порядка 32,6 тыс. т. Производителям мяса полагаются субсидии на возмещение затрат при строительстве животноводческих комплексов для маточного поголовья специализированных пород. Они составляют 20–40 тыс. руб. на одну голову. Также фермеры могут получить до 10 тыс. руб. на одно скотоместо при реконструкции объектов.

Региональный минсельхоз рассчитывает на получение субсидий из федерального бюджета, за счет которых будут компенсироваться затраты на содержание КРС. Бюджетные средства будут выделяться в 2023 году, но их размер пока не определен.

Депутат заксобрания, генеральный директор АО «Ильино-Заборское» Алексей Степанов вспомнил, что программа субсидирования уже действовала в России в 2010–2012 годах при доращивании бычков. Тогда субсидия на каждый килограмм произведенного мяса составляла около 16 руб.

«Это было примерно 15% от его цены и помогало предприятиям сводить концы с концами», — отметил он. По словам руководителя ООО «Союз» Сергея Голубева, в его хозяйстве затраты на содержание одной коровы составляют около 70 тыс. руб. в год. «Сейчас мы продаем товарную говядину по 195 руб. за килограмм. При этом его себестоимость находится на уровне 220 руб. Нам удается выходить в ноль за счет того, что кроме товарного мяса мы продаем племенной скот, цена которого доходит до 300 руб./кг»,— рассказал господин Голубев. Он уверен, что на рентабельность мясного производства и желание им заниматься негативно влияет отмена пошлин на ввоз мяса из-за рубежа.

Доля импортной говядины в общем объеме продаж составляет 40%, отметил аграрий, поэтому в случае прекращения поставок из-за рубежа российские производители не смогут быстро закрыть дефицит.

Чтобы стимулировать производство говядины, Сергей Голубев предложил увеличить доплаты производителям на содержание маточного поголовья с 3,5 тыс. до 15 тыс. руб. на голову в год. Также в Нижегородской области необходимо увеличить с 25% до 40% возмещение затрат на покупку молодняка, отметил аграрий, предложив также ввести компенсации по 15–20 тыс. руб. на одно скотоместо при строительстве откормочных площадок.

Председатель аграрного комитета Игорь Тюрин по итогам обсуждения заявил, что регион может полностью потерять производство говядины, если на региональном уровне не принять дополнительных мер господдержки, и предложил областному минсельхозу подумать над стимулированием производителей. Однако министр Николай Денисов ответил, что «все не так ужасно», как описывают аграрии, и производство говядины в регионе не снижается.

«Мы до 2021 года росли на несколько процентов в год. В 2022 году мы сохраним производство на уровне предыдущего года. Падения нет, и не нужно делать из этого трагедии. Мы сейчас анализируем ситуацию и думаем, какие шаги для развития производства необходимо предпринять. В начале 2023 года, когда станет известен размер федеральной субсидии для производителей мяса, на региональном уровне будет принято решение о софинансировании за счет областного бюджета», — пообещал господин Денисов.

По его мнению, производство в Нижегородской области может успешно развиваться по двум направлениям. «У нас большие возможности в доращивании бычков. Сегодня производители продают до 50 тыс. телят за пределы Нижегородской области, в те регионы, где производителям мяса компенсируются затраты. В случае предоставления субсидий этих бычков можно будет продавать на доращивание в нижегородские хозяйства»,— сообщил глава минсельхоза.

Также он считает, что у местных фермеров есть возможности для производства мяса специализированных пород. По этому направлению будущее за специализированными кооперативами, которые смогут объединить производителей мяса, кормов и переработчиков, такие объединения могут получать до 50% затрат на приобретение скота и техники, подытожил Николай Денисов.

Аграрии и депутаты решили дождаться обещанных субсидий по линии Минсельхоза РФ и в январе 2023 года еще раз собраться и обсудить, какие дополнительные меры господдержки может оказать областной бюджет.

Андрей Репин