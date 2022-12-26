Нефтяному потолку подбирают контрмеры

Россия ответит на потолок цен на нефть в ближайшие дни. Президент Владимир Путин обещал подписать указ 26 или 27 декабря. Подробностями российский лидер не поделился. По словам источников газеты «Ведомости», может рассматриваться три варианта. Между тем в правительстве ожидают снижения добычи нефти в 2023 году. А в Минфине напомнили, что при цене Urals ниже $70 за баррель Фонд национального благосостояния (ФНБ) пополняться не будет. Средняя стоимость российской нефти сейчас даже меньше $60. Как Россия может ответить на потолок цен? И сколько потеряет бюджет из-за снижения добычи и дешевой отечественной нефти? Выяснял Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Главный тезис Кремля последних месяцев: «Никаких потолков не признаем, нефть себе в убыток продавать не будем». Правда, больше это похоже на попытку успокоить россиян и показать, что ситуация под контролем, отмечают эксперты. Владимир Путин пообещал ответить на санкции ЕС в начале этой недели. Источники СМИ говорят о двух вариантах. Первый: запретить продажу странам, которые поддержали ограничение. Правда, они и сами с 5 декабря отказались от российского сырья. Второй: не поставлять нефть, если в контракте есть обозначенный потолок цен.

Но проблему с низкими ценами это не решит, ведь уже месяц отечественная Urals продается значительно дешевле $60, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин: «В контракт можно заложить какие-то ценовые показатели, которые будут ниже введенных ограничений, но слово "потолок" там не будет фигурировать, поэтому это тоже бессмыслица. Мы сейчас видим, что и без всяких потолков российская нефть продается очень дешево. Еще не было ни одной партии топлива, которая ушла бы куда-то морем по цене выше $58».

Низкая стоимость объясняется тем, что из-за потолка цен для всех покупателей Urals выросли риски: страховка и перевозка сильно подорожали, ведь теперь европейские компании не могут обслуживать танкеры с российским сырьем.

Есть и третий, самый радикальный вариант ответа Кремля на потолок цен. Теоретически Москва может назначить максимальный размер скидки для Urals, выше которого нефть продавать нельзя. Но аналитики в такой сценарий верят с трудом.

Вице-премьер Александр Новак уже спрогнозировал снижение добычи нефти в начале 2023 года на 500-700 тыс. баррелей в день. То есть на 5-6%, ведь сейчас добывается около 10 млн.

Впрочем, эксперты не исключают и более серьезного снижения вплоть до полутора мбд. При таком сценарии и, учитывая, что цены на нефть явно ниже прогноза Минэкономразвития, потери бюджета будут значительными, говорит Александр Исаков из Bloomberg Economics: «Если брать потери 1,5 млн баррелей в день и низкую цену на нефть, то Россия потеряет 2-3 трлн руб. из примерно 9 трлн руб. запланированных нефтегазовых доходов.

Государственный бюджет лишится еще и доходов от дивидендов от компаний, а региональные потеряют часть налога на прибыль. Главный риск от утраты этих доходов — это инфляция.

Если мы потеряем вот эти 2-3 трлн руб., значит, мы потеряем и довольно значительную часть валютной выручки. Думаю, что можно ожидать и двузначной инфляции в 2023 году».

Глава Минфина Антон Силуанов тем временем напомнил, что если Urals будет дешевле $70 за баррель, Фонд национального благосостояния пополняться не будет. Наоборот, при слишком низкой цене придется использовать средства ФНБ или увеличить заимствования.

Не исключено, что при таком сценарии некоторые статьи бюджета придется сокращать, говорит главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев: «Если стоимость нефти окажется ниже $70, а вероятность очень велика, дефицит бюджета будет еще больше. Государство, чтобы профинансировать так называемые защищенные статьи, начнет резать незащищенные.

Основной инвестор — это государство. А инвестиции —первая статья в ряду незащищенных. Режешь инвестиции — углубляешь кризис. Палка о двух концах».

Хотя, справедливости ради, и для Европы энергетический конфликт безболезненно не прошел. По подсчетам Bloomberg, из-за роста цен в основном на газ, страны Евросоюза потеряли около $1 трлн.

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Елизавета Скобцова