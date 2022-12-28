Япония импортирует первую с мая партию сырой нефти из России

Япония намерена импортировать первую с мая партию сырой нефти из России. Как отмечает Bloomberg, правительство островного государства подталкивает импортеров к накоплению запасов топлива, чтобы избежать дефицита в будущем.

Ссылаясь на данные по отслеживанию судов, агентство пишет, что судно Aframax Zaliv Baikal направляется в Японию после загрузки с объекта «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России. Судя по данным о доставке, Япония не импортировала российскую нефть с мая.

Токио присоединился к западным санкциям против России, однако воздержался от принятия строгих мер в отношении нефти и природного газа. Правительство Японии отмечало, что проект «Сахалин-2» является ключевым источником поставок сжиженного природного газа в Японию (покрывает 9% потребления, также в нем долями владели японские Mitsui — 12,5% — и Mitsubishi — 10%). Так, поддержав в рамках G7 введение потолка цен на российскую нефть, Япония добилась исключения для поставок из проекта «Сахалин-2».

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий продажу российских нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, которые придерживаются ценового предела ($60 за баррель).

Подробнее об ограничениях — в материале «Потолок им не указ».

Дарья Эрозбек