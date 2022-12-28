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Коммерсантъ FM
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Скачивание Windows снова доступно в России

На сайте Microsoft появилась возможность скачивать операционную систему Windows без VPN. Для его активации потребуется ключ. Проблемы с загрузкой операционной системы возникают с лета 2022 года, Microsoft приостановила продажи своих программ в России в марте в ответ на ввод войск на Украину.

На сайте Microsoft можно скачать Windows 11 22H2, 10, 8.1. и 7, а также образы для операционной системы для записи на DVD или USB. IT-эксперт Дмитрий Бевза сказал «Известиям», что, по его мнению, произошла корректировка политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже купили программное обеспечение. Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков считает решение Microsoft хорошей новостью для тех, кто был вынужден пользоваться неавторизованными источниками доступа к ПО вроде торрент-трекеров, так как такие сборники могут содержать вирусы.

Microsoft приостановила продажи и предоставление услуг в России в начале марта. Проблемы с загрузкой Windows, а также с программой Media Creation Tool (нужна для обновления операционной системы) начали возникать в середине июня. В сентябре стало известно, что Microsoft не дает доступ к обновлению операционной системы с Windows 10 до Windows 11.

По данным «Ъ», к ноябрю доля поставляемых в РФ ноутбуков с предустановленной операционной системой (ОС) Windows сократилась до менее чем одной трети. При этом в конце прошлого — начале текущего годов более половины всех устройств были оснащены ОС от Microsoft. Ранее эксперты предсказывали, что к концу года доля новых ноутбуков без ОС в российской рознице может достигнуть 80–90%.

О развитии в России собственной мобильной ОС — в материале «Ъ» «"Аврора" пойдет по дорожной карте».

Леонид Уварчев

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