Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Доля поставляемых в РФ ноутбуков с предустановленной Windows сократилась до 30%

Инфографика

По данным “Ъ”, к ноябрю доля поставляемых в РФ ноутбуков с предустановленной операционной системой (ОС) Windows сократилась до менее чем одной трети. При этом в конце прошлого — начале текущего годов более половины всех устройств были оснащены ОС от Microsoft. Ранее эксперты предсказывали, что к концу года доля новых ноутбуков без ОС в российской рознице может достигнуть 80–90%.

После того как Microsoft объявила о приостановке официальных продаж операционной системы в России, также в несколько раз вырос спрос на пиратскую систему Windows.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...