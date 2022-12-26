Доля поставляемых в РФ ноутбуков с предустановленной Windows сократилась до 30%

По данным “Ъ”, к ноябрю доля поставляемых в РФ ноутбуков с предустановленной операционной системой (ОС) Windows сократилась до менее чем одной трети. При этом в конце прошлого — начале текущего годов более половины всех устройств были оснащены ОС от Microsoft. Ранее эксперты предсказывали, что к концу года доля новых ноутбуков без ОС в российской рознице может достигнуть 80–90%.

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После того как Microsoft объявила о приостановке официальных продаж операционной системы в России, также в несколько раз вырос спрос на пиратскую систему Windows.