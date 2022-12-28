ЦБ предлагает ограничить получение льготной ипотеки для одного заемщика

Центробанк выступает за то, чтобы программа льготной ипотеки была более адресной, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. По мнению регулятора, однократная выдача льготной ипотеки в одни руки позволит избежать инвестиционного спроса, который усиливает рост цен и снижает доступность жилья.

«Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз. Это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость»,— сказала госпожа Данилова «Известиям».

Кроме того, ЦБ считает, что банки недооценивают риски ипотеки по околонулевой ставке от застройщика. По таким видам кредитов является экономически обоснованным повышение резервов, отметила госпожа Данилова. «В первом квартале 2023 года планируется внести изменения в положение 590-П, которое регламентирует расчет банками резервов»,— добавила она.

Представитель ЦБ напомнила, что регулятор ранее предложил правительству запретить объединять ипотеку от застройщика с государственной льготной программой. По мнению Банка России, такая практика приводит к тому, что гражданам предлагают кредит по привлекательной ставке, но «ценой завышения стоимости недвижимости».

Центробанк видит риски «схлопывания пузыря» из-за попыток банков и застройщиков простимулировать спрос к покупке недвижимости. «Этого хотелось бы избежать»,— сказала госпожа Данилова. Она отметила, что «если будет продолжаться ухудшение стандартов кредитования», то будет обсуждаться повышение надбавок по ипотеке.

За неполный 2022 год банки выдали больше льготной ипотеки, чем в предыдущие годы действия программы. Объемы декабря досрочно превысили результат ноября. Выдачи традиционно растут в последние недели года, когда спрос на кредиты стимулируется в том числе новогодними акциями.

Предложения об ограничении выдачи льготной ипотеки в одни руки обсуждались и раньше. Так, с инициативами выступали в Госдуме и Счетной палате.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ипотеку разобрали к празднику».

Леонид Уварчев