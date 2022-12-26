Ипотеку разобрали к празднику

За неполный 2022 год банки выдали больше льготной ипотеки, чем в предыдущие годы действия программы. Объемы декабря досрочно превысили результат ноября. Выдачи традиционно растут в последние недели года, когда спрос на кредиты стимулируется в том числе новогодними акциями. В начале месяца интерес граждан поддерживала неопределенность с продлением программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С 1 по 22 декабря 2022 года выдачи льготной ипотеки досрочно превысили объем ноября, свидетельствуют данные «Дом.РФ» (есть у “Ъ”). Банки выдали 31,7 тыс. кредитов на 154,5 млрд руб., тогда как месяцем ранее — 28,4 тыс. кредитов на 141,2 млрд руб. Традиционно основной объем (78%) пришелся на крупнейшую пятерку игроков. Сбербанк увеличил отрыв от ВТБ, выдав ипотеки на 76,6 млрд руб. против 26,7 млрд руб. у последнего. Банк «Дом.РФ» предоставил кредиты на 8,5 млрд руб., Альфа-банк — на 6,4 млрд руб., ПСБ — на 2,4 млрд руб.

На прошлой неделе аналитики «Домклика» (сервис Сбербанка) прогнозировали трехкратный рост выдач в декабре. По их ожиданиям, объем ипотеки по льготной программе в банке станет рекордным и превысит 100 млрд руб., тогда как в декабре 2021 года по этой программе он выдал 31,2 млрд руб. По оценке ВТБ, банк в декабре «сможет показать самый высокий результат в этом году», а декабрь для ипотечного рынка в целом станет рекордным месяцем — «объем продаж на рынке превысит 550 млрд руб.», считают там.

Как поясняют участники рынка, высокому спросу содействует «ажиотаж со стороны застройщиков». В преддверии окончания программы (она должна была завершиться 31 декабря) они «подогревали спрос клиентов на недвижимость, пытаясь затащить их в последний вагон». Однако 15 декабря президент Владимир Путин объявил, что программу продлят до 1 июля 2024 года при росте ставки до 8%.

«Охлаждения спроса в связи с повышением ставки на 1 процентный пункт (п. п.) нет и не будет, потому что разница между льготной и коммерческой ставками не сильно увеличилась,— полагает главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко.— Разница между обычной и льготной ставками что в 4 п. п., что в 5 п. п.— это непринципиально с точки зрения спроса». Средние ставки по рыночной ипотеке сейчас составляют 11–12%.

«ЦБ проводит борьбу с ипотечными программами застройщиков под 1% (см. “Ъ” от 17 сентября), которые занимали большой объем рынка,— отмечает господин Гордейко.— На этом фоне банки начали аккуратно сворачивать программы со ставками до 3%». На программы ипотеки по таким ставкам был большой спрос, отмечает эксперт, и теперь он переместится на льготную ипотеку под 8%. В предыдущие годы почти все банки не кредитовали по официальной предельной ставке, а делали ее чуть ниже обозначенного правительством порога, так будет и в этот раз, считает Сергей Гордейко. «Банки, получая компенсацию, могут ее часть потратить на повышение привлекательности своих предложений»,— добавляет он.

При этом объем лимитов по выдачам на следующий год вряд ли сильно изменится. Зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов ожидает, что лимиты сохранятся на уровне 2022 года. В течение этого года объем программы (то, на какую сумму банки могут выдать кредитов) был увеличен дважды. В конце марта 2022 года его увеличили с 2,4 трлн до 2,55 трлн руб., а с мая — еще до 3,6 трлн руб.

Пока новые лимиты неизвестны. По состоянию на 22 декабря из объема программы в 3,6 трлн руб. до конца этого года у банков сохраняется запас на 0,4 трлн руб. Всего с начала года выдано 1,14 трлн руб. кредитов, согласно данным, предоставленным «Дом.РФ». Это, впрочем, уже больше, чем за 2020 и 2021 годы, когда было выдано 1,02 трлн и 1,05 трлн руб. соответственно.

Замминистра Минфина Алексей Моисеев, комментируя ранее в декабре расходы бюджета в связи с продлением льготной программы, обращал внимание, что «это очень сильно зависит от ключевой ставки». Но, исходя из прогнозов ведомства по ставке, и в том числе на фоне ее повышения до 8%, они будут «незначительными» и «вполне разумными».

Ольга Шерункова