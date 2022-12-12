В правительстве Венгрии отвергли «особые отношения» Орбана с Путиным

Западные СМИ представляют Будапешт союзником Москвы, однако особых отношений между странами и их лидерами нет, заявил глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш. По его словам, отношения с Москвой определяются большей, чем у других стран, зависимостью от сырья.

«Поскольку наши политические оппоненты не заинтересованы в том, чтобы честно говорить об этом, европейская пресса пытается оклеветать Венгрию, утверждая, что между Венгрией и Россией, между Путиным и премьер-министром (Орбаном.— "Ъ") существуют какие-то особые отношения, в то время как их нет»,— сказал господин Гуйяш в подкасте «Смелая правда о Венгрии» (цитата по ТАСС).

Отношения с Россией можно считать особыми «в том смысле, что страны Центральной Европы, ранее принадлежавшие к советскому лагерю, в большей степени зависят от российского сырья», чем другие государства. По этой причине, согласно словам главы канцелярии, Будапешт не принял соглашение стран ЕС о потолке цен на российскую нефть.

3 декабря в венгерском МИД сообщили, что страну освободили от обязательства по соблюдению ограничений цен на нефть в $60 за баррель. В конце октября премьер Венгрии Виктор Орбан также заявлял, что Будапешт договорился не соблюдать потолок цен на российский газ, который собирались ввести после ограничений на нефть. По словам господина Орбана, газоснабжение страны без сырья из России невозможно.

С начала спецоперации Будапешт не раз выступал против антироссийских санкций. Страны неоднократно обвиняли Венгрию в содействии России. В частности, вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что венгерские власти говорят «нет» на все предложения, усиливающие давление на Москву.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина