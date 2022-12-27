Что происходит после ввода войск России на Украину. День 307-й

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что готов стать посредником в урегулировании ситуации на Украине, если на это согласятся все стороны конфликта. Суд отказал добровольцу специальной военной операции на Украине в снятии судимости. Лавров заявил, что в Вашингтоне угрожают физическим устранением президента России. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:07. США делают все, чтобы придать конфликту на Украине более ожесточенный характер. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

9:04. План-перехват объявлен в Макеевке (ДНР) из-за убийства семьи из восьми человек, сообщил мэр города Ключаров местным СМИ.

8:50. США и НАТО хотят победы над Россией «на поле боя» для уничтожения РФ, уверен Лавров.

8:49. Европейские юристы могут консультировать зарубежные «дочки» российских компаний, но не в интересах материнской фирмы, разъяснила Еврокомиссия. Исключение сделано для судебного представительства, пишет РБК.

8:48. В городе Макеевка Донецкой народной республики была расстреляна семья из восьми человек, сообщили ТАСС в городской администрации. В числе погибших трое детей.

8:47. Заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин в интервью РБК сказал, что российская экономика может вернуться на уровень 2021 года «где-то в 2025 году».

8:47. Президент Чехии Милош Земан в рождественском телеобращении назвал самым значимым событием года военную операцию на Украине. Он заявил, что раньше поддерживал хорошие отношения с Россией из-за поставок ею дешевого энергетического сырья.