По военной дороге

В России две нужды, на которые власти в минувшем году не жалели денег — СВО и дороги. Такой вывод можно сделать, анализируя новости из жизни автомобилистов в 2022 году. Складывается впечатление, что правительство хотело хоть немного подбодрить автомобильный электорат позитивом: продлены сроки действия водительских прав, введены электронные договоры купли-продажи автомобилей, открыты новые магистрали. А для автомобилистов присоединенных территорий даже временно отменили часть правил, обязательных для остальных граждан страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корреспондент ИД «Коммерсантъ» Иван Буранов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Корреспондент ИД «Коммерсантъ» Иван Буранов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Многие перемены, с которыми столкнулись автомобилисты в уходящем году, в том или ином виде обсуждались и принимались еще в 2021-м. 10 января, например, введена давно задуманная уголовная ответственность за неоднократные грубые нарушения ПДД, 1 марта появился штраф в размере 2 тыс. руб. за отсутствие техосмотра для водителей такси, автобусов и грузовиков. 25 июля вступил в силу закон, разрешающий конфискацию автомобилей за неоднократные грубые нарушения (нашумевшая инициатива вице-спикера Госдумы Ирины Яровой). Принят также обсуждавшийся последние несколько лет пакет поправок к ПДД по регулированию движения электросамокатов – правда, вступят в действие они лишь 1 марта 2023 года.

При этом часть принятых в транспортной сфере властями мер все же напрямую или косвенно связаны с проводимой на Украине специальной военной операцией. Так, в марте МВД рекомендовало инспекторам ГИБДД не штрафовать за незначительные нарушения водителей грузовиков, перевозящих товары народного потребления. Решение, поясняли в полиции, принято для сокращения рисков «социальной напряженности» на фоне западных санкций, введенных после 24 февраля. В июле беженцам из ДНР, ЛНР (на тот момент эти территории еще не были частью РФ) разрешили не оформлять после въезда в Россию полис ОСАГО, уже позже жителям новых присоединенных регионов позволили не платить госпошлину при замене водительских прав на российские. И это, очевидно, далеко на все послабления, которые готово предложить государство.

На фоне объявлений о частичной мобилизации и вообще новостей из зоны СВО создавалось впечатление, будто власти хотят подбодрить автомобильный электорат позитивом.

В апреле, к примеру, кабмин продлил на три года действие водительских прав, срок которых истекает 31 декабря 2023 года. В июле ГИБДД и Минцифры запустили удобный сервис электронных договоров купли-продажи автомобилей через портал госуслуг. В ноябре в приложении «Госуслуги.Авто» появилась возможность генерировать QR-код электронных водительских прав и показывать его инспекторам.

Власти в этом году не жалели денег не только на военные нужды, но и на дороги. Летом, к примеру, правительство утвердило пятилетнюю программу дорожных строек и ремонта на 13,2 трлн руб. Ходили слухи, что бюджет могут сократить, но этого не произошло. Этим позитивные новости не исчерпывались. «Автодор» открыл сразу три участка трассы М-12. Росавтодор запустил движение на подведомственных обновленных автотрассах, параллельно активно ремонтировалась региональная сеть.

Отметим характерную смену акцентов в названиях знаковых дорожных объектов. Если раньше трассы М-12 и М-11 являлись частью транспортного коридора Европа—Западный Китай, то теперь он называется Запад—Восток. А будущая трасса (проект анонсирован вице-премьером Маратом Хуснуллиным) протяженностью 12 тыс. км от Санкт-Петербурга до Владивостока будет не только самой длинной дорогой в стране, но и самой патриотичной: она получила название «Россия».