Каждый из основателей Anthropic получит по $250 млн в ходе IPO
При подготовке к IPO компания Anthropic раскрыла информацию о том, сколько акций планирует продать каждый из семи соучредителей — они продадут чуть более 3,3 млн акций каждый. При средней цене $74 за акцию они получат по $250 млн, подсчитал портал Techcrunch.
В число семи соучредителей входят генеральный директор Дарио Амодей, президент и председатель совета директоров Даниэла Амодей, директор по вычислительным ресурсам Том Браун, руководитель направления общественной пользы Джек Кларк, главный научный сотрудник Джаред Каплан, главный архитектор Сэм МакКэндлиш и руководитель исследований в области интерпретируемости Кристофер Олах. После продажи каждый из них будет владеть примерно 3,2% от общего количества находящихся в обращении акций класса А, или примерно 22% в совокупности. Основатели будут контролировать 51,1% голосов, но ни один из них не будет владеть значительно большим количеством акций или голосов, чем другие.
Как сообщалось ранее, компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на первичное размещение акций (IPO) на бирже NASDAQ. Предлагается разместить 825 млн бумаг (801 млн — от компании, 24 млн — от акционеров) по цене $70-78 за штуку. При средней цене $74 за акцию объем привлечения составит $84,6 млрд.