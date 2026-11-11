Каждый из основателей Anthropic получит по $250 млн в ходе IPO

В число семи соучредителей входят генеральный директор Дарио Амодей, президент и председатель совета директоров Даниэла Амодей, директор по вычислительным ресурсам Том Браун, руководитель направления общественной пользы Джек Кларк, главный научный сотрудник Джаред Каплан, главный архитектор Сэм МакКэндлиш и руководитель исследований в области интерпретируемости Кристофер Олах. После продажи каждый из них будет владеть примерно 3,2% от общего количества находящихся в обращении акций класса А, или примерно 22% в совокупности. Основатели будут контролировать 51,1% голосов, но ни один из них не будет владеть значительно большим количеством акций или голосов, чем другие.