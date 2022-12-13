Открыт для движения еще один участок трассы М-12

Еще один платный участок строящейся трассы М-12 открыт движения во Владимирской области 13 декабря. Он начинается от пересечения с М-7 недалеко от Петушков и через 58 км вливается в южный обход Владимира.

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Дорога позволит объехать города Петушки, Лакинск, села Пекша и Ворша, поселок Колокша. Время в пути от Москвы до Владимира сокращается с 3 до 2 часов, заявили в госкомпании «Автодор». Стоимость проезда составит 229 руб.

Первый участок М-12 был открыт 8 сентября — от ЦКАД до А-108, второй — 14 октября от М-7 до Р-132 «Золотое кольцо». Остальные части магистрали запустят в 2023 году (в частности, в сентябре до Арзамаса). На 70% трассы уже уложен асфальт, заявили в «Автодоре». Дорога М-12 получит название «Восток», заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Помимо участка М-12 13 декабря открыто движение на следующих дорогах:

Эстакада, соединяющая М-8 «Холмогоры» с Мытищами в Московской области

Участок М-4 «Дон» (715-777 км, Богучар — Батовка) в Воронежской области после капремонта

Участки трассы Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» (180-220 км) и Р-242 «Екатеринбург — Пермь» (187-232 км) в Свердловской области после капремонта

Иван Буранов