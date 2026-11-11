NYT опубликовала прощальное письмо Трампа Байдену от 2021 года
Бывший президент США Джо Байден обнародует текст прощального письма Дональда Трампа, которое он оставил ему в Белом доме. Послание вошло в новую книгу Байдена «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America), которая выйдет на следующей неделе. Текст письма приводит The New York Times (NYT)
Письмо датировано 20 января 2021 года, написано на бланке Белого дома фирменным черным маркером Sharpie господина Трампа и оставлено в конверте с надписью «46-му». В письме Дональд Трамп назвал работу в Овальном кабинете «благословением, не поддающимся воображению».
«Многие президенты приходили и уходили, просто управляя страной как республиканцы или демократы. По большей части они не меняли историю, а лишь неслись в ее неумолимом потоке. С вами этого не случится, потому что я знаю, как сильно вы любите американский народ»,— написал господин Трамп.
В мемуарах 83-летний Джо Байден отмечает, что у него создалось впечатление, «будто существуют два Дональда Трампа». «Но вот он здесь, выражает свои наилучшие пожелания в теплых словах, которые звучали так, будто исходили от старого друга»,— отметил он.
Тон письма контрастировал с публичными высказываниями Дональда Трампа во время избирательной кампании 2020 года. Тогда он называл Джо Байдена «худшим кандидатом» в американской истории, предупреждал о волне насилия в городах США в случае его избрания, а также ставил под сомнение его умственные способности и обвинял в коррупции. Как напоминает NYT, после поражения Дональд Трамп оспорил итоги голосования, что привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года, а затем отказался присутствовать на инаугурации преемника.