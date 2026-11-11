NYT опубликовала прощальное письмо Трампа Байдену от 2021 года

Тон письма контрастировал с публичными высказываниями Дональда Трампа во время избирательной кампании 2020 года. Тогда он называл Джо Байдена «худшим кандидатом» в американской истории, предупреждал о волне насилия в городах США в случае его избрания, а также ставил под сомнение его умственные способности и обвинял в коррупции. Как напоминает NYT, после поражения Дональд Трамп оспорил итоги голосования, что привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года, а затем отказался присутствовать на инаугурации преемника.