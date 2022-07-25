Конфискация преимущества

25 июля в силу вступают поправки, которые позволяют изымать в пользу государства транспортные средства нарушителей Правил дорожного движения. Российские автомобилисты впервые столкнутся с такой санкцией. Она будет применяться как наказание за неоднократные проезды на красный свет, выезды на встречную полосу и езду с подложными номерами. Уголовное преследование и конфискация машины ждут нарушителей, которые ранее пренебрегали правилами и были лишены за это прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

До сих пор, напомним, если водитель оказался за рулем, будучи лишенным прав, применялся штраф в 30 тыс. руб., обязательные работы и арест до 15 суток в рамках КоАП. В ряде случаев нарушителю грозило уголовное преследование, например, если водителя лишили прав за пьяную езду, а он снова оказался за рулем пьяным. 25 июля вступают в силу поправки к КоАП и УК РФ, вводящие более сложную систему наказаний с различными сценариями. Суть сводится к тому, что в конце концов машину «лишенца» могут конфисковать в пользу государства, при этом водителя ждут и другие санкции. Наказание будет зависеть от количества и видов нарушений, которые он совершил.

Первый сценарий касается самых частых случаев. Нарушитель может остаться без машины после проезда на красный свет, нарушения на ж/д переезде, отказа уступить дорогу машине со спецсигналом, управления авто без номеров и оставления места ДТП. Это случится при условии, что этого водителя ранее уже оштрафовали за это нарушение (или лишали прав — в зависимости от состава), затем применяли санкции за рецидив в течение года (лишением, если это предусмотрено КоАП), затем наказывали за вождение без прав и после этого — за повторное управление без удостоверения (для этого введена ч. 4 ст. 12.7 КоАП).

Второй сценарий — водитель выехал на встречную полосу или превысил скорость более чем на 60 км/ч. Гражданина сначала накажут за первое нарушение, затем — за повторное (лишением), после чего, если он попадется в третий раз, применят уголовное наказание с изъятием транспортного средства.

Наконец, третий сценарий — водитель попался на пьяном вождении (или отказался от освидетельствования), был лишен прав и затем снова сел за руль нетрезвым. Средство передвижения конфискуют по решению суда без промежуточных этапов.

Власти пытались ввести конфискацию авто нарушителей ПДД в течение многих лет, но ни один из внесенных в Госдуму законопроектов не был принят из-за позиции Верховного суда. Позиция ВС сводилась к тому, что транспортное средство, которым управляет преступник, может принадлежать другому человеку. В итоге депутаты нашли компромиссное решение: конфисковаться будут только принадлежащие нарушителям машины. Сам законопроект был внесен группой депутатов в 2022 году, его разработку курировала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Вступающий в силу закон также усиливает наказание в рамках ст. 264 УК (нарушение правил, приведшее к ДТП с тяжелыми ранениями или погибшими). Если виновник ранее был лишен прав, это будет считаться отягчающим обстоятельством наряду с опьянением или оставлением места аварии. К примеру, если в ДТП погиб один человек, предельный тюремный срок, назначаемый судом, повышается со стандартных пяти до 12 лет для «лишенцев».

Поправки подвергались критике со стороны ряда депутатов и экспертов. Депутат Алексей Куринный (КПРФ) говорил о том, что в девяти из десяти случаев граждане, лишенные прав за нетрезвое вождение или другие нарушения, садятся за руль чужого авто. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько настаивал, что нельзя применять конфискацию машины за выезд на встречную полосу, потому что инспекторы зачастую видят нарушение даже в небольшом касании сплошной полосы одним колесом. Отметим также, что вероятность применения конфискации машины за превышение скорости маловероятна: для этого нужно, чтобы водителя за это сначала лишили прав, а это происходит только при фиксации нарушения сотрудником ДПС. Последнее случается крайне редко. В 2021 году, по данным ГИБДД, лишь 0,3% всех фактов превышения скорости выявили инспекторы. Кроме того, в июле 2022 года глава МВД Владимир Колокольцев запретил ГИБДД использовать ручные радары, применяемые для фиксации этого нарушения.

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Роман Воронин, напротив, уверен в эффективности вводимых норм: зачастую нарушители не в состоянии уплатить штрафы, конфискация авто станет государству подмогой. Он обратил внимание, что уголовное дело заводит не инспектор ГИБДД, а дознаватель. «По делам о ДТП автомобиль вполне может быть признан вещественным доказательством,— поясняет господин Воронин.— Это может сделать своим постановлением следователь в любую минуту, а после этого можно провести процедуру в рамках ст. 115 УПК — наложением ареста на имущество в целях обеспечения исполнения приговора».

Необходимость внесения изменений давно назрела, считает управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин. «Необходимо добиться неотвратимости наказания,— говорит он.— И речь не только об усилении контроля над ГИБДД, но и о введении новых методов фиксации проступков». Роман Воронин считает, что поправки позволят государству, помимо прочего, обеспечить «дополнительный доход в виде имущественных наказаний».

Отметим, 14 июля опубликован и вступил в силу еще один закон, разрешающий конфискацию транспорта: средство передвижения может изыматься в случаях, если нарушитель был пойман за выбрасыванием мусора на обочинах дорог, в лесу, в водоохранных зонах и т. д. Поправки были предложены властями Москвы и Подмосковья еще в 2021 году, “Ъ” рассказывал о них. О применении нового вида наказания на практике власти пока не сообщали.

Иван Буранов