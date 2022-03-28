С груза сняли ответственность

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Первый заместитель главы МВД Александр Горовой направил в регионы письмо, в соответствии с которым ГИБДД должна по возможности отказаться от применения штрафов за незначительные нарушения. Преимущественно это относится к водителям грузовиков, задействованных в перевозке товаров народного потребления, сельхозпродукции и «иных грузов, необходимых для сохранения устойчивого развития экономики». Мера, выяснил “Ъ”, введена для «сокращения рисков, обусловленных социальной напряженностью вследствие введения санкционных ограничений». Основные усилия инспекторы направят на контроль пьяных и лишенных прав автомобилистов, злостных нарушителей ПДД и неплательщиков штрафов.

Копия письма за подписью Александра Горового, направленного в региональные главки на прошлой неделе, появилась в субботу в одном из Telegram-каналов, посвященных деятельности ДПС. В МВД “Ъ” подтвердили, что такой документ действительно существует.

Сотрудники ГИБДД должны по возможности не наказывать водителей за «малозначительные нарушения» либо если нарушение совершается в условиях «крайней необходимости» или же применять устное предупреждение вместо штрафа. Послабление касается водителей, которые нарушили ПДД, не создав «существенной угрозы охраняемым общественным отношениям», во время перевозки товаров народного потребления, сельхозпродукции, грузов промышленного назначения и «иных грузов, необходимых для сохранения устойчивого развития экономики».

В письме перечислены неисправности, при выявлении которых инспекторы не должны привлекать к ответственности: одна неработающая фара или фонарь, стеклоомыватель, чрезмерный износ зимних шин (остаток шин — менее 4 мм), повышенная дымность или шумность двигателя, неисправная система выпуска выхлопных газов, отсутствие зеркала заднего вида, звукового сигнала. Отдельно перечислены неисправности для легковых машин, на которые сотрудники ДПС, по сути, смогут не обращать внимания: неработающий стояночный тормоз, применение шин с разными рисунками протектора на одной оси, отсутствие брызговиков. В письме не сказано, что легковые автомобили для освобождения водителей от штрафов должны быть задействованы в перевозке товаров или грузов: таким образом, можно сделать вывод, что послабление коснется частично и рядовых водителей.

Отдельные инструкции даются по поводу совместных рейдов с Ространснадзором по весогабаритному контролю грузовиков. Принимать участие в мероприятиях, пишет Александр Горовой, ГИБДД должна исключительно после обращения губернатора с учетом «состояния дорожно-транспортной и оперативной обстановки». Участие полицейских в таких рейдах должно быть «минимизировано».

Письмо в регионы направлено по итогам совещания, где обсуждалась работа полиции «в условиях санкционного давления» (цитата по сообщению пресс-службы МВД России), которое Александр Горовой проводил 24 марта. По итогам было решено в том числе отменить большую часть плановых проверок бизнеса и не наказывать компании за нарушения, связанные с использованием тахографов при перевозке пассажиров внутри городов.

В письме господина Горового сказано, что меры принимаются в целях «сокращения рисков, обусловленных социальной напряженностью вследствие введения санкционных ограничений и связанными с ними экономическими последствиями» и для «обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры». Основные усилия, следует из письма, сотрудники ГИБДД должны направить на «предупреждение» нарушений, приводящих непосредственно к ДТП с пострадавшими, а именно пьяное вождение, вождение без прав, управление автомобилем без номеров или с прекращенной регистрацией, а также управление машиной водителем, имеющим «значительное» количество неоплаченных штрафов или совершившим «многократные» нарушения.

Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин поддержал меры, изложенные в письме МВД. Он напомнил, что средний возраст грузового парка составляет 21–22 года, из-за чего инспекторы регулярно штрафуют водителей грузовиков за разные неисправности. Господин Матягин считает, что контроль за состоянием шин и тормозами нужно сохранить, так как это напрямую влияет на безопасность движения. В письме, по мнению эксперта, стоило бы указать подробный список грузов, которые можно перевозить, не боясь наказания. «Допустим, грузовик везет с нарушением какую-нибудь балку для ремонта стратегического объекта. Но инспектор ссылается на инструкцию, мол, такого вида товара не перечислено, и штрафует водителя,— приводит пример Владимир Матягин.— Проще было указать, что послабление касается всех видов грузов». В марте, напомним, “Ъ” уже подробно рассказывал о том, что сегмент автоперевозок на фоне санкций может столкнуться с дефицитом магистральных тягачей и полуприцепов, а также о планах Белого дома временно снизить требования техрегламента по выбросам автомобильных двигателей.

Государство могло бы ослабить контроль и за обычными водителями, получающими основную часть штрафов с камер (в 2020 году общая сумма наложенных в автоматическом режиме постановлений превысила 117 млрд руб.), считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Эксперт предлагает использовать предложенную еще в 2020 году ОНФ «риск-ориентированную модель», когда водитель, совершивший не более трех нарушений в год, получает только предупреждения вместо штрафов. Эксперт также предлагает исключить вынесение «писем счастья» с временных камер, которые устанавливаются в зоне дорожного ремонта и строительства. «Такие вещи сейчас многих злят. Отказ от тактики "мелких укусов" мог бы здорово снизить социальную напряженность среди водителей в эти непростые времена»,— говорит он.

Иван Буранов