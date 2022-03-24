Нарушителей лишают колес

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Лишенные прав водители, злостно нарушающие правила дорожного движения, будут подвергаться уголовному преследованию с конфискацией транспортных средств. Соответствующие предложения содержатся в законопроекте вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Законопроект, заявляет госпожа Яровая, поддержан МВД и Верховным судом (ВС). ВС еще год назад настаивал, что конфискация невозможна: транспортное средство — не орудие преступления, кроме того, оно может принадлежать другому человеку. Идея противоречит конституционному праву на частную собственность, говорили и в правительстве России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая готовит новые жесткие санкции для нарушителей ПДД

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая готовит новые жесткие санкции для нарушителей ПДД

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

О разработке законопроекта, ужесточающего ответственность для водителей-нарушителей, сообщила Ирина Яровая, но самих поправок не представила. Инициатива, по ее словам, содержит три основные новеллы.

Первая — «повышенный» (до 100 тыс. руб.) штраф за повторное управление автомобилем без прав. Поправку, судя по всему, внесут в ст. 12.7 КоАП, где сегодня записан максимальный штраф за вождение без прав — 30 тыс. руб., но отдельного состава за повторность не предусмотрено.

Вторая новелла — уголовная ответственность для граждан «за вождение без прав в третий раз в случае, если лицо село за руль в состоянии опьянения, выехало на встречную полосу или превысило скорость». Размер санкции госпожа Яровая не раскрыла.

Самым радикальным является предложение о конфискации автомобилей у владельцев в случае привлечения их к уголовной ответственности за пьяное вождение, выезд на встречную полосу, «значительное» (60 км/ч и более) превышение скорости или лиц, которые ранее неоднократно привлекались за езду без прав.

Получить разъяснений Ирины Яровой вчера не удалось, но известно, что поправки поддержаны Верховным судом и МВД. Законопроект будет обсуждаться в четверг на совещании в Госдуме, после чего вносится в парламент.

Вице-спикер подкрепила инициативу статистикой. В 2020 году число водителей, которые сели за руль после того, как их лишили прав, выросло на 25%. По данным судебного департамента ВС, за первые шесть месяцев 2021 года в суды поступило 52,6 тыс. дел по ст. 12.7 ч. 2 КоАП (вождение лишенным прав), что на 17% больше аналогичного периода 2020 года.

В конце 2021 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил Ирине Яровой возглавить рабочую группу по подготовке санкций за опасное вождение. Соответствующий термин был введен в ПДД в 2017 году, впоследствии депутаты и юристы решили, что определение получилось слишком сложным и его надо доработать. ГИБДД, впрочем, так не считает. Споры ни к чему не привели, в итоге рабочая группа представила поправки по ужесточению наказания для «лишенцев».

«Установление повышенной ответственности призвано остановить тех, кто, не имея права на управление транспортным средством, садится за руль пьяным или устраивает гонки, уничтожая все на своем пути»,— объяснила Ирина Яровая.

С 2016 года ВС выступал против конфискации авто у нарушителей, поэтому все попытки изменить законодательство (депутаты неоднократно вносили поправки) ничем не заканчивались. Так, Курултай Башкортостана в марте 2021 года внес в Госдуму законопроект о конфискации машин у водителей, неоднократно пойманных за рулем в нетрезвом виде (“Ъ” рассказывал об этом). Тогда ВС в своем отзыве разъяснил: автомобиль, за рулем которого был преступник, может принадлежать другому человеку, который к преступлению отношения не имеет. Аналогичную позицию высказало и правительств РФ: идея конфискации машины у собственника, не имеющего отношения к преступлению, противоречит «принципам Конституции о защите частной собственности». ВС также заметил, что даже самые серьезные нарушения ПДД, которые привели к смерти, совершаются по неосторожности, а значит, машина не является орудием преступления и конфискована быть не может.

Каким образом госпожа Яровая сумела преодолеть этот барьер и заручиться поддержкой ВС и МВД, не ясно. На ее сайте говорится о «проведенной большой работе с министерствами в части детального анализа ситуации». В пресс-службе Верховного суда пояснений вчера не дали.

С идеей ужесточения наказания для лишенных прав еще можно согласиться, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько, но «конфискация — идея крайне сомнительная». Конфискация авто «третьего лица», за рулем которого был водитель без прав,— это, по сути, «отказ от субъективной стороны преступления и возврат к объективному вменению», отмечает партнер Criminal Defense Firm Артем Половинкин: «Предлагаемый подход не внушает оптимизма относительно прав граждан». Применять конфискацию машины недопустимо, в особенности за выезд на встречную полосу, добавляет Сергей Радько: «Даже легкое касание сплошной полосы одним колесом порой расценивается как выезд на встречку, а это уже явный перегиб под благовидным предлогом».

Если автомобилем управлял нетрезвый собственник, машину можно признать орудием преступления и конфисковать, считает управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин. Если же водитель и собственник — разные люди, существует несколько вариантов развития событий, говорит эксперт.

Если водитель пользовался транспортным средством с согласия собственника, нужно доказать «волеизъявление» последнего (например, наличие СТС у задержанного лица или в самом автомобиле). «Так как такое свидетельство должно быть у собственника, например, при наступлении страхового случая, то передача его другому лицу может означать, что собственник дал добро на управление авто»,— отмечает господин Редин. Более сложным сценарием является ситуация, когда машина попала в руки водителя без ведома автовладельца. «В настоящее время нет действенного инструментария для того, чтобы поддержать автовладельца в такой ситуации. Введение конфискации поможет дисциплинировать как собственников автомобилей, так и тех, кто ими управляет»,— уверен он.

Иван Буранов