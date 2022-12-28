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Коммерсантъ FM
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Чем наполняется стакан котировок

План развития биржевой торговли в части отраслей не ограничивается вопросами реализации таких товаров на торгах. Так, документ содержит понятные меры стимулирования производителей к биржевой торговле, определения минимальной доли продукции, которую необходимо реализовать на торгах, и разработки правил определения начальной цены контракта или контракта с единственным поставщиком. Одновременно ФАС планирует скорректировать методику тарификации услуг по транспортировке газа и тем самым выровнять тарифы по биржевым и внебиржевым договорам.

Источник “Ъ” на рынке удобрений сообщает, что для предприятий отрасли — это еще один канал продаж в АПК, который развивается уже пять лет. «Это удобно для потребителя: на торгах СПбМТСБ представлен широкий спектр продукции всех ведущих российских производителей. Сделки заключаются в электронном виде, а поставка закупленного объема аграриям возможна с одного из 200 региональных складов. В прошлом году, к примеру, объем биржевых продаж минудобрений на СПбМТСБ превысил 1 млн тонн. В этом году динамика значимо ниже, что связано с фиксацией цен на минудобрения для аграриев в конце 2021 года».

В ФАС отмечают, что биржевые торги зарекомендовали себя источником справедливых рыночных цен и способом недискриминационного доступа к товарам, а также дополнительным каналом реализации на цифровых платформах. Так, с начала 2022 года объем биржевых торгов бензином составил 9,3 млн тонн — на 0,3%, или 31,8 тыс. тонн, выше показателя 2021 года, дизтоплива было реализовано 12,9 млн тонн — на 17,9%, или на 1,9 млн тонн, больше — в итоге под давлением ФАС на бирже торгуется около четверти их поставок на внутренний рынок.

В пресс-службе Мосбиржи “Ъ” рассказали, что в 2022 году активно работали над развитием товарных рынков в рамках Национальной товарной биржи (НТБ, входит в Группу «Московская биржа»), предложив участникам новые инструменты. Речь идет о расчете биржевого индекса пшеницы, который стал первым российским товарным индикатором, одобренным ЦБ, и торгах расчетным фьючерсом на него, а также маржируемыми опционами на этот контракт. Также запущен российский биржевой рынок углеродных единиц — в сентябре на НТБ состоялись первые сделки. В следующем году на товарном рынке НТБ планируется сформировать биржевые индексы для рынка масличных культур, а на рынке драгметаллов Мосбиржи — торги платиной и палладием за рубли.

Диана Галиева

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