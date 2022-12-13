Управляющие настроились на китайский рост

Замедление инфляции в США и смягчение антиковидных ограничений в Китае оказали положительное влияние на настроения международных инвесторов. В декабре ожидания портфельных менеджеров относительно перспектив мировой экономики заметно улучшились. На этом фоне в фондах сократилась доля наличных и увеличились вложения в акции. На изолированный российский фондовый рынок глобальное улучшение настроений оказывает ограниченное влияние через сырьевую конъюнктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Декабрьский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), свидетельствует о небольшом улучшении ожиданий инвесторов относительно перспектив мировой экономики. По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на отчет BofA, в анкетировании принял участие 281 портфельный управляющий, распоряжающийся активами на $728 млрд.

По данным опроса, число управляющих, уверенных в том, что в ближайшие 12 месяцев темпы роста мировой экономики замедлятся, на 69% превысило число тех, кто продолжает ждать ускорения темпов.

Месяцем ранее пессимистов было на 73% больше. Снизились опасения и в отношении экономического спада: если в ноябре 77% опрошенных ожидали рецессии мировой экономики в следующем году, то в декабре — 68%.

Улучшению настроений способствуют ожидания относительно открытия экономики Китая. По данным опроса BofA, 74% опрошенных считают, что в будущем году она откроется полностью. При этом, по данным Yahoo! Finance, три четверти участников опроса ожидают роста китайской экономики в 2023 году, тогда как в ноябре оптимистов было 13%. «Сигналы из Китая о более мягких мерах в борьбе с коронавирусом могут стать стимулом для роста потребительской активности не только в Поднебесной, но и во всем мире за счет оптимизации логистических цепочек»,— отмечает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров.

Добавили оптимизма инвесторам и данные по инфляции в США, которая замедляется четвертый месяц подряд. В ноябре потребительские цены выросли в годовом выражении только на 7,1%, что на 0,6 процентного пункта (п. п.) ниже значений октября и на 2 п. п. ниже пикового значения в июне. «Замедление инфляции в США может дать ФРС возможность проводить менее жесткую политику, чем ранее ожидалось рядом участников рынка»,— отмечает директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

В таких условиях управляющие фондов начали активнее сокращать долю наличности в портфелях, в том числе в пользу акций.

По данным опроса, за месяц средняя доля кэша снизилась с 6,2% до 5,9%, хотя показатель остается заметно выше среднего значения за последние десять лет. «Мы не наблюдаем критического роста спроса на агрессивные инструменты, но все же отмечаем, что настроения на глобальных площадках улучшились»,— отмечает Константин Асатуров. «Рост спроса на акции хорошо заметен по растущей динамике биржевых индексов развитых стран, которые с минимумов октября выросли на 10–20%»,— отмечает Виталий Исаков.

Улучшение настроений на глобальном рынке оказывает ограниченное влияние на российский рынок. С начала ноября индекс Московской биржи незначительно колеблется возле уровня 2200 пунктов. «Из-за изоляции российского рынка он не имеет прямой корреляции с глобальными рынками. Но в то же время стоимость сырьевых товаров, которая зависит от состояния мировой экономики, по-прежнему имеет важное значение для локального рынка»,— отмечает аналитик УК «Тринфико» Мария Трофимова. По словам аналитика «КСП Капитал Управление активами» Михаила Беспалова, смягчение ограничений в Китае важно для сырьевых экспортеров, и в частности для России, поскольку даже частичное и временное закрытие производств в КНР может оказывать влияние на спрос и цены на сырье. Поэтому в случае восстановления цен на нефть российский рынок получит свою долю позитива, отмечает он.

Тем не менее управляющие считают, что пока рано делать длительные прогнозы, так как по-прежнему сохраняется неопределенность на энергетических рынках, которые могут привести к росту инфляции в США.

«К тому же переменная, отвечающая за геополитику, все еще имеет большой вес в уравнении роста мировой экономики, и в этой части мы также не исключаем сюрпризов»,— отмечает Константин Асатуров.

Виталий Гайдаев