Россияне сворачивают покупки

Россияне сбавили обороты при покупке новогодних подарков, их активность за две недели до праздника снизилась. К такому выводу пришли в компании «Эвотор», которая производит онлайн-кассы. Ее аналитики по запросу “Ъ FM” изучили потребительское поведение на неделе с 19-го по 25-е декабря и выяснили, что количество покупок сохранилось на прошлогоднем уровне либо сократилось, а средний чек во многих сегментах, наоборот, вырос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Все это говорит о том, что предновогодний ажиотаж не переломил общий тренд года к снижению покупательской активности, подчеркнула директор по маркетингу компании «Эвотор» Наталья Сергиенко: «Что касается одежды, то среднее число покупок было ниже, чем в прошлом году на 4%, а средний чек вырос на 5%, до 2,6 тыс. руб. В бутиках нижнего белья число покупок в среднем снизилось на 9%, при этом средний чек увеличился на 16%, до 1,5 тыс. руб. В магазинах косметики средний чек хотя и увеличился на 10%, до 2,1 тыс. руб., но число покупок упало на 2% по сравнению с 2021-м.

Люди предпочитают экономить, а не покупать. Причем этот тренд наблюдается не только в продуктовой, но и в непродовольственной, несетевой рознице.

Перед новогодними праздниками, казалось бы, должна увеличиться покупательская активность, но этого не произошло. Если сравнивать нынешние показатели с прошлым годом, то люди даже на праздниках стараются экономить».

По подсчетам «Эвотора», самый большой средний чек на предпоследней неделе декабря показали ювелирные магазины — более 6 тыс. руб., на 9% выше, чем год назад. А вот покупок там в среднем оказалось на 3% меньше. Но если с первым показателем можно согласиться, то со вторым лишь частично, отметил представитель ювелирной компании My Diamonds Вячеслав Манукьян:

«Выросли и цены, и размер среднего чека где-то процентов на 10. Хорошие показатели демонстрируют камни, в частности, бриллианты, которые приобретают для изготовления ювелирных украшений. Так как в этом году люди практически не выезжали на отдых за границу, то деньги остались в стране. Покупатели начали больше тратить на ювелирные изделия, особенно перед Новым годом. Спрос, конечно, повысился, особенно на серьги и кольца. В нашем случае среди металлов лидирует белое золото».

Согласно отчету аналитиков, сильнее всего перед Новым годом — более чем на четверть — вырос средний чек в магазинах мелкой электроники. При этом покупательская активность в этом сегменте оказалась на уровне прошлого года. Сетевая розница показывает несколько иной тренд, рассказал представитель группы «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров:

«В предпраздничный период россияне стали чаще использовать новогодние распродажи не только для подарков, но и для покупок домой крупной техники. В этой категории чаще всего приобретают телевизоры, встраиваемую технику, холодильники и стиральные машины. Среди цифровых гаджетов актуальны наушники и "умные" колонки. В текущих условиях клиенты также приобретают и новые для российского рынка бренды. Что касается продаж смартфонов, то свои позиции усилили китайские марки — Realme, Tecno, Vivo. Востребованными при этом остается и Apple. В декабре спрос на смартфоны этого бренда вырос на 26% относительно показателя октября-ноября.

Клиенты скорее больше обращают внимание на марки начального и среднеценового сегмента, что влияет на средний чек, размер которого уменьшился».

Осенью 2022 года снижение потребительского спроса прогнозировал Центробанк. Регулятор подчеркивал, что сдерживающим фактором для динамики этого показателя будет частичная мобилизация, причем его влияние будет ощущаться на горизонте ближайших месяцев.

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Владимир Расулов