А клоуны остались

На фоне отмены туров иностранных артистов объемы продаж билетов на концерты в России упали более чем вдвое по сравнению с допандемийным 2019 годом. Также, по оценкам участников рынка, покинули страну или перестали выступать до 30% российских артистов. Оставшиеся, полагают промоутеры, не смогут компенсировать потери. Теперь игроки ищут другие форматы массовых мероприятий, например TCI планирует продвигать цирк, и повышают цены: средний чек по рынку вырос, несмотря на снижение количества крупных концертов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Гендиректор «МТС Энтертейнмент» (управляет билетными сервисами МТС Live и Ticketland) Михаил Минин рассказал “Ъ”, что продажи билетов на концерты в РФ за январь—август снизились на 56% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года (по сравнению с 2021 годом снижение составило 23%).

Основной причиной стала отмена туров крупных иностранных артистов: как писал “Ъ” 2 августа, невозможными в России стали концерты Imagine Dragons, Green Day, Slipknot, Bjork и многих других, из-за чего в компании «Технологии доверия» (ранее PwC в России) ожидали отката концертной индустрии «до уровня 2017 года». Ее общие доходы от продаж билетов в 2019 году в PwC оценивали в $428 млн. В «Кассир.ру» не ответили на запрос “Ъ” о динамике продаж, в «Радарио» отказались от комментариев.

По данным «МТС Энтертейнмент», доля российских артистов и артистов из стран СНГ в продажах билетов ожидаемо достигла рекордных значений: в 2019 году в Москве она составляла 67%, а в регионах — 89%, а в 2022 году уже 97% и 96% соответственно. В компании подчеркнули, что Россия фактически потеряла и до 30% отечественных артистов, которые эмигрировали или перестали выступать.

Гендиректор и основатель TCI (специализируется на работе с мировыми звездами) Эдуард Ратников ожидает падения выручки по итогам года как минимум на 80%: «Перспектива работать со списком разрешенных артистов нас не очень вдохновляет. Да и работа с российскими артистами никогда не была и не будет приоритетной. Но мы ищем другие форматы, прежде всего создание собственного контента в разных сферах и жанрах, в том числе с учетом актуальной задачи импортозамещения». По словам собеседника “Ъ”, знакомого с планами TCI, компания планирует продвигать цирковые представления.

В то же время господин Ратников видит на фоне отсутствия мировых звезд рост спроса на события, которые раньше были не востребованы. По его словам, «сейчас продается то, что раньше шло с большим трудом».

Тем не менее, признает директор агентства «Музгород» из Красноярска Александр Рыжов, наблюдается явное «уменьшение событийности». Это не может не сказаться на продажах, они заметно снизились, отмечает он, не раскрывая показателей. «Последствия для крупных площадок и крупных промоутеров катастрофические,— подчеркивает топ-менеджер.— Немногие российские артисты могут собирать стадионы и крупные арены. Для того чтобы выживать и сохранить персонал, необходимо переформатироваться под российских исполнителей. Но наши артисты не в состоянии компенсировать падение рынка: нужны новые имена, а они не появляются быстро».

Помимо адаптации под российских артистов и поиска новых форматов массовых мероприятий участники рынка поднимают цены. По данным «МТС Энтертейнмент», средняя стоимость билетов на концерты выросла на 8,6% по сравнению с 2021 годом и на 53,9% по сравнению с 2019 годом. В «Яндекс.Афише» “Ъ” уточнили, что средняя цена на билет на концерт в 2019 году составляла 4200 руб., в 2021 году — 4289 руб., в 2022 году — 4363 руб. «Те, кто остались в рынке, поднимают стоимость выступлений»,— поясняет Александр Рыжов.

Михаил Минин рассчитывает, что отсутствие артистов компенсируют другие сегменты рынка развлечений. «Так происходило с театром и мюзиклами в пандемию — появилось больше неконцертного контента (шоу, спорт и т. д.)»,— поясняет он. По данным МТС, зрители стали чаще ходить в театры и на мюзиклы. Рынок последних в 2022 году вырос на 38% по сравнению с 2019 годом.

Валерия Лебедева