Навстречу серверной «Авроре»

«Ростелеком» планирует к 2030 году выпустить широкую линейку смартфонов и планшетов, включая потребительские, на базе российской ОС «Аврора», рассчитывая стать лидером рынка. Но другие его участники сомневаются, что производители и дистрибуторы поддержат проект, пока в стране продаются импортные устройства на Android и iOS. «Ростелеком» уже предлагает ограничить поставки зарубежной техники и обеспечить раздачу отечественных телефонов «социально уязвимым слоям населения». Идею поддерживает Минпромторг, но в Минцифры говорят о сложности ее реализации «в условиях бюджетных ограничений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с презентацией «Верхнеуровневой стратегии развития национальной мобильной экосистемы на основе операционной системы "Аврора"». В документе говорится, что «Ростелеком» планирует разработать и выпустить три линейки смартфонов и планшетов для бизнеса, госсектора и граждан. Устройства будут работать на «Авроре» с предустановленными российскими приложениями. По словам собеседника “Ъ”, знакомого с ходом обсуждения, концепция была разработана в августе и уже представлена Минцифры и Минпромторгу.

В Минпромторге подтвердили “Ъ”, что рассматривали проект «в части, касающейся оценки производственных возможностей отечественных производителей мобильных устройств». Министерство спрашивало производителей о возможности производства и поставки смартфонов на «Авроре» в 2022–2030 годах в конце сентября (письма есть у “Ъ”). В Минцифры также «ознакомлены с предложениями», но отмечают сложность их реализации «в условиях существующих серьезных бюджетных ограничений». В «Ростелекоме» лишь заявили, что считают важным развитие национальной мобильной экосистемы.

В презентации приведены несколько сценариев развития проекта. При «негативном» «Ростелеком» намерен выпустить к 2030 году 1,5 млн устройств (драйверами спроса станут госзаказы телефонов и планшетов силовыми структурами), а при «максимальном» — 65,9 млн. Но такой вариант потребует масштабной господдержки: постепенного запрета использования российского ПО на иностранных мобильных ОС, введения квот на ввоз техники из-за границы (включая запрет параллельного импорта), субсидирования и других мер поддержки производителей российской техники. Стоимость проекта в презентации не уточняется, но говорится, что финансирование может быть обеспечено через концессии с органами власти или дистрибуторами (для населения).

Для продвижения техники среди рядовых граждан предлагается, в частности, развернуть новый федеральный проект «Социальный телефон», который подразумевает «выдачу отечественных смартфонов социально уязвимым слоям населения». Без этого условия «выход в потребительский сегмент будет невозможным», признается в документе. Спрос, считают разработчики, обеспечат как пользователи кнопочных телефонов и «цифровые агностики» (по оценке авторов документа, 14,6 млн человек), так и владельцы иностранных смартфонов (95,3 млн человек).

Потенциальный объем рынка для устройств мобильной экосистемы в России в документе оценивается в 138 млн гаджетов (за какой период, в презентации не уточняется), из них порядка 80% придется на граждан, 17% — на корпоративный сектор и около 4% — на госсектор.

По данным аналитического центра холдинга GS Group, за первое полугодие 2022 года общий парк смартфонов Samsung на руках у российских граждан составил 48 млн штук (38% смартфонов в России), Apple — 19 млн (15%), Xiaomi — 27 млн (более 20%). Исходя из этих цифр, общее число используемых смартфонов в стране может составлять более120 млн (без учета кнопочных телефонов), то есть «Ростелеком» предполагает полностью заменить весь парк устройств. Но сделать это быстро вряд ли получится: в январе—июне общие продажи устройств в РФ упали на 26%, до 15 млн штук.

В перспективе разработчики обещают масштабировать экосистему на страны БРИКС (Индия, КНР, ЮАР, Бразилия), а затем выйти на рынки Турции, Алжира и т. д.

Единым оператором экосистемы собирается стать сам «Ростелеком». Дистрибуторами же, судя по концепции, будут операторы связи, «Почта России» и др. Среди потенциальных производителей названы GS Group, «Аквариус», «Марвел-Дистрибуция» и другие. В Минпромторге говорят, что вендоры подтвердили готовность выпустить нужное количество устройств. Президент «Аквариуса» Владимир Степанов называет проект «Ростелекома» «перспективным и своевременным». Он «выглядит приоритетным и направленным на обеспечение безопасности российских пользователей», согласен управляющий партнер F+ tech (входит в «Марвел-Дистрибуцию») Алексей Мельников.

Однако неофициально источники “Ъ” как в правительстве, так и на рынке электроники сомневаются в перспективах проекта. Один из чиновников поясняет, что Минпромторг настаивает на «решительных действиях» по внедрению экосистемы и ограничению импорта смартфонов, а в Минцифры считают столь радикальные шаги обоснованными только в госсекторе.

Начать переводить 1,4 млн чиновников на мобильные устройства на «Авроре» по поручению президента планировалось еще в 2019 году, потратив на это 160 млрд руб. за четыре года. Но правительство потребовало от «Ростелекома» подтвердить надежность ОС (см. “Ъ” от 16 апреля 2020 года). В частности, у правоохранительных органов возникли вопросы к возможности передачи ключей шифрования от средств криптографической защиты за рубеж (исходно ОС разработала на базе открытого кода финская Jolla Oy, основанная бывшими сотрудниками Nokia).

Пока единственным масштабным проектом «Ростелекома» с использованием «Авроры» была поставка 312 тыс. планшетов для переписи населения в конце 2021 года. После завершения проекта Минцифры должно было передать устройства другим госорганам: рассматривалось МВД, но министерство не устроила конфигурация устройств (см. “Ъ” от 22 февраля). В результате планшетами заинтересовался Минспорт (см. “Ъ” от 9 июня).

Топ-менеджер одного из производителей электроники подчеркивает, что смартфоны будут создаваться в основном на китайских компонентах, до тех пор пока не появятся российские процессоры: «Произвести к 2030 году 65 млн устройств можно, только кратно увеличив мощности российских предприятий, которые сейчас не превышают 1 млн устройств в год». К тому же, считает он, чтобы экосистема стала приоритетной в стране, потребуются изменения в законодательстве. И наконец, подчеркивает собеседник “Ъ”, «пока устройства на Android и iOS остаются в России, никто из производителей и дистрибуторов инвестировать проект не решится».

Источник “Ъ” в сегменте поставок электроники отмечает, что планы «Ростелекома» слишком амбициозны — чтобы произвести до 2030 года 65 млн смартфонов, нужно ежегодно выпускать порядка 10 млн штук, что фактически сопоставимо с объемами поставок Samsung или Huawei в Россию до пандемии: «Достичь такого показателя будет непросто даже с административным ресурсом». При этом ограничение импорта, по его мнению, не поможет, только усилив серый рынок, особенно прямой поток неофициальных поставок из Китая через Казахстан и другие страны Средней Азии.

В «Марвел-Дистрибуции» возражают, что механизм может быть эффективным при адекватном применении: «Квотирование — вполне жизнеспособная и распространенная мировая практика. В нашем случае размер квоты должен определяться степенью развития ОС. Если она будет, например, вдвое отставать от Harmony от Huawei, то реальная доля ОС на рынке не превысит 5–7%. Заставить пользоваться ею большее число потребителей будет возможно только путем действительно жестких мер».

«"Железо" должно быть сравнимого качества с иностранными моделями и не очень дорогим, а ОС — давать преимущества, например доступ к приложениям и сервисам, недоступным на зарубежных устройствах»,— добавляет источник “Ъ” на рынке. Он отмечает, что в пользу проекта «Ростелекома» играет удаление российских приложений из магазинов Google и Apple. Но собеседник “Ъ” сомневается, что эта практика станет широкой, отмечая возвращение приложений VK в AppStore.

Тимофей Корнев, Никита Королев, Юлия Тишина