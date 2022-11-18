Мобильные технологии проверят на независимость

Минпромторг по поручению правительства собирает данные о защищенности российских мобильных операционных систем (ОС) и возможности локализации иностранных. В случае с отечественными ОС речь может идти о способности обеспечить работу в случае блокировки зарубежных технологий, включая процессорную архитектуру, полагают эксперты. Но полной независимости ОС, признают они, вряд ли стоит ожидать — та же зарубежная Linux, на основе которой работает рад систем, позволяет устанавливать приложения под Android, которые востребованы пользователями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли РФ, направленным 9 ноября 13 организациям, включая «Лабораторию Касперского», «Аквариус» и «Открытую мобильную платформу» (ОМП, разработчик ОС «Аврора»), а также российским производителям и дистрибуторам электроники. В нем Минпромторг просит компании оценить безопасность отечественных и «доступных для локализации в РФ зарубежных мобильных ОС, которые могут быть использованы в рамках создания российской». Свой запрос регулятор объясняет поручением вице-премьера Дмитрия Чернышенко. “Ъ” направил запрос в Минпромторг и в аппарат господина Чернышенко.

По словам топ-менеджера одной из компаний, получивших письмо, Минпромторг пытается понять, какие в целом в России существуют мобильные ОС и какие из них имеют потенциал дальнейшего развития в отрыве от зарубежных платформ и сервисов, а также насколько возможно локализовать в России разработку и развитие независимых зарубежных ОС: «И речь идет не об Android, а о решениях на собственных ядрах».

По мнению директора центра разработки Artezio Дмитрия Паршина, под локализацией в данном случае понимается адаптация ОС к требованиям российского законодательства и нуждам пользователей: «Речь идет о контроле за сбором персональных данных, доступности сервисов, приложений, возможности обеспечить работоспособность системы».

Оценка безопасности ОС в большей степени направлена именно на определение уровня технологической независимости в условиях санкции, то есть в отрыве от зарубежных технологий, считает собеседник “Ъ” на рынке кибербезопасности. Речь может идти о связи российских ОС с зарубежными технологиями и разработчиками, добавляет собеседник “Ъ” в IT-секторе. В частности, отмечает он, ОС «Аврора» исходно работала на базе открытого кода финской Jolla Oy бывших сотрудников Nokia.

Сейчас разработкой отечественных мобильных ОС занимается несколько компаний. В ОМП (принадлежит «Ростелекому») рассчитывают к 2030 году развить в РФ линейку смартфонов и планшетов на ОС «Аврора» (см. “Ъ” от 17 ноября) с общим бюджетом почти 500 млрд руб. и господдержкой. В ОМП не ответили “Ъ”. Но запрос Минпромторга явно означает, что выбор в пользу одной отечественной ОС еще не сделан.

«Лаборатория Касперского» начала тестировать KasperskyOC в 2019 году. Из паспорта проекта развития KasperskyOC (есть у “Ъ”), который разработчик направил в центр компетенций разработки «Операционные системы» (курирует Минцифры), следует, что сейчас ОС адаптирована для устройств интернета вещей (IOT), и компания планирует ее доработку для создания корпоративных мобильных устройств с фокусом на безопасности. Система создана на база собственного ядра и пока адаптирована к работе только на процессорной архитектуре x86 и ARM, отмечается в документе. В «Лаборатории Касперского» сообщили “Ъ”, что получили письмо и направили ответ.

Разработкой мобильной ОС на базе Linux занимается и ГК «Астра», но пока она адаптирована только для планшетов, говорит руководитель направления исследований компании Роман Мылицын: «Сотрудничество с российскими производителями устройств налажено, уже есть серийные партии под заказ».

В условиях импортозамещения перед государством стоит задача активизировать работу по созданию собственного софта для мобильных устройств, поэтому идет оценка существующих «активов», добавляет Дмитрий Паршин. Но популярность мобильных ОС определяют скорее не базовые возможности системы, а наличие популярных приложений, отмечает он: «И пока точка роста мобильных систем в России — это создание ОС, например, на Linux, которые при этом позволят устанавливать и использовать программы, разработанные под Android».

Татьяна Исакова, Никита Королев, Тимофей Корнев