Бывший и. о. руководителя СКР по Карачаево-Черкесии получил 22 года лишения свободы по делу Арашуковых

Мосгорсуд приговорил бывшего и. о. руководителя управления СК РФ по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова к 22 годам лишения свободы. Приговор вынесен в рамках дела экс-сенатора от республики Рауфа Арашукова.

«Суд постановил приговорить Казбека Булатова к 22 годам (колонии.— "Ъ") с ограничением свободы на 2 года и запретом занимать должности в силовых органах и органах власти в течение 3 лет, а также с лишением звания "генерал-майор юстиции"»,— зачитала свое решение судья Елена Гученкова (цитата по ТАСС).

Согласно ее решению, экс-начальник Центра противодействия экстремизму МВД КЧР Тимур Бетуганов также приговорен к 22 годам колонии. Ему запрещено работать в силовых структурах и органах власти в течение 3 лет с лишением звания «полковник полиции». Бывший следователь управления СК по КЧР Андрей Филиппов приговорен к шести с половиной годам колонии.

По данным следствия, генерал-майор Казбек Булатов, следователь по особо важным делам того же СУ Андрей Филиппов, а также начальник центра по противодействию экстремизму МВД КЧР Тимур Бетуганов покрывали преступную деятельность экс-сенатора от КЧР Рауфа Арашукова. Офицеры, в свою очередь, вину не признали.

Затем СКР объединил уголовные дела организованного преступного сообщества, в которое, по версии следствия, входили экс-сенатор Рауф Арашуков и его отец, а также бывшие высокопоставленные правоохранители Карачаево-Черкесии. Это решение повлекло за собой предъявление нового обвинения Казбеку Булатову, Андрею Филиппову и Тимуру Бетуганову — им вменили участие в преступном сообществе.

Присяжные признали Казбека Булатова, Андрея Филиппова и Тимура Бетуганова виновными по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий).

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Клан Арашуковых не вдохновил присяжных».

Мария Федотова