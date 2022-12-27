Экс-сенатора Арашукова и его отца приговорили к пожизненному заключению за убийства

Мосгорсуд приговорил экс-сенатора от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфа Арашукова к пожизненному заключению. Его отцу, экс-советнику гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулю Арашукову суд назначил такое же наказание. Их обвиняли в убийствах и участии в преступном сообществе. Кроме того, суд взыскал с отца и сына 12 млн руб. в пользу родственников убитых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рауль Арашуков (слева) и Рауф Арашуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Рауль Арашуков (слева) и Рауф Арашуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Экс-сенатору вменяли в вину участие в преступном сообществе, организацию двух убийств (ст. 105 УК РФ), давление на свидетеля (ст. 309 УК РФ). Его отец обвиняется в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Прокурор просил для них пожизненные сроки.

В сентябре присяжные признали и отца, и сына виновными по всем пунктам. Как следует из приговора, с учетом «исключительной опасности Арашуковых для общества» суд пришел к выводу, что назначить им какое-либо наказание, кроме пожизненного, по обвинению в убийствах не представляется возможным. Резолютивная часть приговора, в которой суд озвучит окончательное наказание для Арашуковых и других фигурантов, будет оглашена позже, сообщает «Интерфакс». В последнем слове Арашуковы заявили о невиновности и попросили суд о справедливости.

Дело возбудили после того, как в 2010 году были убиты лидер молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслан Жуков и советник главы республики Фраль Шебзухов, которые якобы пытались разоблачить махинации клана Арашуковых. По версии следствия, деяния Арашуковых покрывали силовики, превышая свои полномочия.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Гособвинение не пожалело сроков для Арашуковых».

Лаура Кеффер