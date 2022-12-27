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Коммерсантъ FM
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Экс-сенатора Арашукова и его отца приговорили к пожизненному заключению за убийства

Мосгорсуд приговорил экс-сенатора от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфа Арашукова к пожизненному заключению. Его отцу, экс-советнику гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулю Арашукову суд назначил такое же наказание. Их обвиняли в убийствах и участии в преступном сообществе. Кроме того, суд взыскал с отца и сына 12 млн руб. в пользу родственников убитых.

Рауль Арашуков (слева) и Рауф Арашуков

Рауль Арашуков (слева) и Рауф Арашуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рауль Арашуков (слева) и Рауф Арашуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Экс-сенатору вменяли в вину участие в преступном сообществе, организацию двух убийств (ст. 105 УК РФ), давление на свидетеля (ст. 309 УК РФ). Его отец обвиняется в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Прокурор просил для них пожизненные сроки.

Чем известен Рауф Арашуков

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В сентябре присяжные признали и отца, и сына виновными по всем пунктам. Как следует из приговора, с учетом «исключительной опасности Арашуковых для общества» суд пришел к выводу, что назначить им какое-либо наказание, кроме пожизненного, по обвинению в убийствах не представляется возможным. Резолютивная часть приговора, в которой суд озвучит окончательное наказание для Арашуковых и других фигурантов, будет оглашена позже, сообщает «Интерфакс». В последнем слове Арашуковы заявили о невиновности и попросили суд о справедливости.

Дело возбудили после того, как в 2010 году были убиты лидер молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслан Жуков и советник главы республики Фраль Шебзухов, которые якобы пытались разоблачить махинации клана Арашуковых. По версии следствия, деяния Арашуковых покрывали силовики, превышая свои полномочия.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Гособвинение не пожалело сроков для Арашуковых».

Лаура Кеффер

Фотогалерея

Действующие лица по делу сенатора Арашукова

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&lt;strong>Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесии&lt;/strong>&lt;br> Признан виновным в участии в преступном сообществе для хищения природного газа ПАО «Газпром», организации заказных убийств активиста молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника экс-главы КЧР Фраля Шебзухова, а также давлении на свидетеля. 30 января 2019 года был задержан после лишения неприкосновенности. Судом назначено пожизненное наказание. Не признает вину, считает дело «политическим заказом»

Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесии
Признан виновным в участии в преступном сообществе для хищения природного газа ПАО «Газпром», организации заказных убийств активиста молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника экс-главы КЧР Фраля Шебзухова, а также давлении на свидетеля. 30 января 2019 года был задержан после лишения неприкосновенности. Судом назначено пожизненное наказание. Не признает вину, считает дело «политическим заказом»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

&lt;strong>Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз»&lt;/strong>&lt;br> Признан виновным по делу об участии в преступном сообществе, хищения природного газа на на 30 млрд руб., а также давлении на свидетеля. Судом было назначено пожизненное наказание, вину не признал

Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз»
Признан виновным по делу об участии в преступном сообществе, хищения природного газа на на 30 млрд руб., а также давлении на свидетеля. Судом было назначено пожизненное наказание, вину не признал

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;strong>Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»&lt;/strong>&lt;br> Был задержан в январе 2019 года по подозрению в участии в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). На суде об избрании меры пресечения заявил, что сам «пришел к следователю»

Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»
Был задержан в январе 2019 года по подозрению в участии в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). На суде об избрании меры пресечения заявил, что сам «пришел к следователю»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;strong>Игорь Травинов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»&lt;/strong>&lt;br> Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Игорь Травинов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;strong>Николай Романов, первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь»&lt;/strong>&lt;br> Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Николай Романов, первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;strong>Гузер Хашукаев, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах&lt;/strong>&lt;br> Признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), растрате (ст. 160 УК РФ) и ложном доносе (ст. 306 УК РФ). Обвинение требует пять лет колонии общего режима

Гузер Хашукаев, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах
Признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), растрате (ст. 160 УК РФ) и ложном доносе (ст. 306 УК РФ). Обвинение требует пять лет колонии общего режима

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;strong>Алан Кятов, директор АО «Ессентукигоргаз», директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках&lt;/strong>&lt;br> Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Алан Кятов, директор АО «Ессентукигоргаз», директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

&lt;strong> Бывший директор АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков&lt;/strong>&lt;br>Был задержан в августе 2019 года в рамках дела Арашуковых. Признал вину в растрате, весной 2021 года был переведен из СИЗО под домашний арест

Бывший директор АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков
Был задержан в августе 2019 года в рамках дела Арашуковых. Признал вину в растрате, весной 2021 года был переведен из СИЗО под домашний арест

Фото: Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики

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Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесии
Признан виновным в участии в преступном сообществе для хищения природного газа ПАО «Газпром», организации заказных убийств активиста молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника экс-главы КЧР Фраля Шебзухова, а также давлении на свидетеля. 30 января 2019 года был задержан после лишения неприкосновенности. Судом назначено пожизненное наказание. Не признает вину, считает дело «политическим заказом»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз»
Признан виновным по делу об участии в преступном сообществе, хищения природного газа на на 30 млрд руб., а также давлении на свидетеля. Судом было назначено пожизненное наказание, вину не признал

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»
Был задержан в январе 2019 года по подозрению в участии в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). На суде об избрании меры пресечения заявил, что сам «пришел к следователю»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Игорь Травинов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Николай Романов, первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гузер Хашукаев, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах
Признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), растрате (ст. 160 УК РФ) и ложном доносе (ст. 306 УК РФ). Обвинение требует пять лет колонии общего режима

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алан Кятов, директор АО «Ессентукигоргаз», директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Бывший директор АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков
Был задержан в августе 2019 года в рамках дела Арашуковых. Признал вину в растрате, весной 2021 года был переведен из СИЗО под домашний арест

Фото: Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики

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