Невыездные акции

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Иностранные ценные бумаги бывших клиентов попавших под санкции банков оказались заблокированы на счетах НРД. Сделки внутри депозитария еще можно совершать, хотя только в режиме переговорных. Но продать акции стороннему инвестору или перевести их в депозитарий «СПБ Биржи» нельзя. Бумаги можно перевести, если подать поручение НРД в Euroclear и доказать, что инвестор не находится под санкциями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, сотни тысяч российских бывших и действующих клиентов подсанкционных брокеров столкнулись с невозможностью проведения операций с иностранными ценными бумагами. Речь идет о клиентах, переведенных из ВТБ в Альфа-банк, РСХБ и другие брокерские компании, а также клиентов «Открытие Инвестиции», переведенных в компанию «Инвестиционная палата». Кроме того, в НРД, судя по всему, находятся и ценные бумаги клиентов Сбербанка (банк проводил клиентские операции с иностранными бумагами только на Московской бирже), который также попал под санкции и объявил о переводе клиентов.

В начале недели ВТБ сообщил о переводе активов клиентов, отметив что их бумаги «не находятся под обременением, не "заблокированы" на каких-либо счетах и доступны для операций, в том числе внебиржевых сделок с расчетами внутри России, а также для перевода в другие депозитарии». Исключением официально стали 500 клиентов, чьи бумаги учитывались «напрямую в иностранных вышестоящих депозитариях».

Вместе с тем в Telegram-чате экс-клиентов ВТБ, которые столкнулись с трудностями после перевода, состоит более 5 тыс. человек. О проблемах “Ъ” написали около 40 бывших клиентов ВТБ, большинство из них столкнулись с невозможностью продать переведенные иностранные бумаги. Некоторые клиенты говорят, что бумаги до сих пор не отображаются на счетах, некоторые указывают, что активы, купленные за валюту на «СПБ Бирже», отображаются как активы Мосбиржи.

Один из клиентов 19 апреля получил письмо (с ним ознакомился “Ъ”) о переводе четырех его бумаг с местом хранения в Бест Эффортс банк. При этом бумаги попали в «неторговый» раздел, их перевод в «торговый» раздел заблокирован. Бывшие клиенты «Открытие Инвестиции» пожаловались “Ъ”, что не могут продать бумаги после перевода в Инвестиционную палату.

В ВТБ “Ъ” сообщили, что иностранные ценные бумаги всегда находились на торговом разделе в Бест Эффортс банке, депозитарии «СПБ Биржи», а при их переводе сторонним брокерам передавались в депозитарии, с которыми те работают. В банке отказались комментировать «механизм доступа к торгам на биржах других брокеров», отметив, что «перевод активов из России и в Россию сейчас затруднен для всего рынка».

Четыре источника “Ъ” на фондовом рынке считают, что невозможность продать бумаги связана с тем, что ВТБ держал их в НРД даже при торговле на «СПБ Бирже». В пресс-службе «Открытие Инвестиции» пояснили, что «на текущий момент большая часть бумаг была переведена в депозитарии несанкционных брокеров и при возобновлении расчетов с Euroclear они будут доступны для торговли».

В НРД уверяют, что «ограничений на расчеты по иностранным ценным бумагам для инвесторов-резидентов РФ на внутреннем рынке нет», причем «доступно совершение операций со всеми акциями в режиме переговорных сделок». По данным Московской биржи, в этом режиме заключаются штучные сделки и то не каждый день. Как отмечают в НРД, «переводы ИЦБ по счетам депо инвесторов-резидентов РФ осуществляются в рамках российской юрисдикции без ограничений, если при движении бумаг не требуется участие иностранных депозитариев, однако следует оценивать, какие иностранные депозитарии задействованы у расчетных депозитариев иных бирж».

Как пояснили на «СПБ Бирже», сейчас могут осуществляться сделки только на организованных торгах, так как в соответствии с указом президента РФ внебиржевые сделки ограничены — это касается и сделок между участниками торгов на счетах Бест Эффортс банка в НРД. При этом биржа проводит торги иностранными ценными бумагами только тогда, «когда может обеспечить возможность совершения сделок по ценам, соответствующим ценам международного рынка, за счет принципа best execution с международными площадками, что напрямую связано с необходимостью проведения международных расчетов по бумагам инвесторов и брокеров в Бест Эффортс банке на счете НРД, операции по которому ограничены Euroclear».

По словам старшего юриста BGP Litigation Елены Коломиец, в НРД бумаги учитываются на счете депозитария конечного владельца (инвестора), а в Euroclear — на счете НРД, то есть Euroclear не знает, кто является конечным бенефициарным владельцем бумаг. И поскольку он не может оперативно проверить, является ли конечный владелец бумаг из РФ подсанкционным лицом, Euroclear заблокировал все операции по счету НРД до получения разъяснений о порядке проведения операций от регулирующих органов. Вместе с тем, отмечает Елена Коломиец, НРД по поручению депонента вправе направить в Euroclear SWIFT сообщение МТ 599 с информацией, которая позволит Euroclear убедиться, что конечный владелец не является подсанкционным лицом, а операция не нарушает санкционный режим.

Ксения Куликова