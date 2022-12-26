Инвесторам подобрали замену

Управляющие компании (УК) активно переориентируют фонды еврооблигаций на внутреннею инфраструктуру, включая в ПИФы замещающие облигации и юаневые бонды. Это позволяет исключить инфраструктурные риски, присущие еврооблигациям российских и иностранных эмитентов, которые обслуживаются в международных депозитарно-клиринговых системах. Участники рынка отмечают растущий интерес к таким активам на фоне стремительного обесценивания курса рубля и роста ставок в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В конце минувшей недели УК «Открытие» начала формировать новый открытый ПИФ «Открытие — Еврооблигации РФ». «Фонд в целевом виде будет покупать государственные и корпоративные облигации российских компаний, торгуемые на Мосбирже, номинированные в различных валютах»,— рассказал начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов.

Фонды еврооблигаций неуникальны для российского рынка, в начале года инвесторам было доступно 15 таких ПИФов. Однако на фоне санкций Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, что сделало невозможным совершение операций российскими держателями еврооблигаций и других иностранных ценных бумаг, находящихся на их счетах в депозитарии. В итоге большая часть фондов этого типа оказалась заблокированной.

Уникальность нового фонда в том, что в него войдут только замещаемые облигации российских эмитентов, выпущенные взамен еврооблигаций, по которым не проходят платежи до российских инвесторов, а также бумаги, номинированные в юанях. С июля девять эмитентов провели 14 выпусков облигаций, номинированных в юанях, на общую сумму более 45 млрд CNY. За то же время восемь компаний провели 22 размещения замещающих облигаций примерно на $8 млрд.

Замещающие облигации могут быть интересны для локальных инвесторов не только минимальными инфраструктурными рисками, но и доходностями, а также валютной экспозицией, считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист. Как отметил директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин, сейчас это самый ликвидный сегмент долгового рынка с доходностью в валюте 6–8%. В последние недели интерес к таким бумагам вырос на фоне стремительного снижения курса рубля, который с начала декабря упал почти на 10 руб., до 70,2 руб./$. «На рынке еще остались инвесторы, приверженные вложениям в валютные активы, пусть и меньше, чем было»,— отмечает Константин Кирпичев.

У ряда УК уже есть стратегии, ориентированные на замещенные облигации. В частности, о доступности подобной стратегии для квалифицированных инвесторов рассказали в пресс-службе УК «Первая». «В ближайшее время мы планируем запустить два новых валютных инструмента с экспозицией на юань»,— отметили там. Не исключают запуск стратегии на замещенные облигации в «Альфа-Капитале».

В целом управляющие намерены переориентировать на подобные инвестиции старые фонды, если удастся снять с них блокировку. Вероятность этого выросла после того, как на минувшей неделе Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные активы на счетах НРД (см. “Ъ” от 20 декабря).

Михаил Кузин говорит, что несколько недель назад, когда на рынке появились ликвидность и возможность оценивать соответствующие бумаги, они возобновили операции с фондом «Российские еврооблигации», при этом новые средства, которые туда заходят, инвестируют в замещающие облигации. Директор по инвестициям УК «РБ Капитал» Иван Лавриненко сообщил, что в компании планируют открыть для пайщиков ранее заблокированный фонд еврооблигаций, переориентируя инвестиционную политику на бумаги в периметре НРД. «Стратегию можно реализовать в любом действующем фонде на валютные облигации, где правилами предусмотрена покупка локальных бумаг»,— отмечает Евгений Жорнист.

Фонды на юаневые облигации планируют запустить в УК «Первая» и УК «Ингосстрах-Инвестиции». «Это единственный инструмент, за исключением замещающих облигаций, который не создает для клиента инфраструктурных рисков»,— отметил директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров. По мере получения прямого доступа к рынкам дружественных стран в компании будут создавать инструменты и на активы данных стран. Но, как считает Евгений Жорнист, фонды с юаневыми бумагами менее интересны, чем с замещающими облигациями, так как доходности по юаневым облигациям довольно низкие — 3,2–5,4% годовых.

Виталий Гайдаев