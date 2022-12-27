Сирия открыла воздушное пространство для гражданских самолетов из России

Власти Сирии предоставили гражданским российским самолетам разрешение на пролет через воздушное пространство страны. Об этом сообщил глава службы гражданской авиации Сирии Басем Мансур, слова которого приводит «РИА Новости».

«Служба гражданской авиации России обратилась к властям Сирии за разрешением для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство, и правительство Сирии сразу выдало это разрешение. Сирия попросила РФ предоставить ей график полетов, чтобы обеспечить ей воздушные коридоры, но пока мы ждем ответа от российской стороны»,— сказал господин Мансур.

Глава авиационной службы подчеркнул, что сирийская сторона способна обеспечить безопасное перемещение самолетов из России через ее воздушное пространство.

Запрет на полеты через Сирию был введен в апреле 2013 года. По информации «Ъ», разрешить полеты через воздушное пространство этой страны Росавиацию попросили сразу несколько авиакомпаний, после того как Турция, Иордания, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен перекрыли воздушный коридор самолетам с двойной регистрацией. Ранее в Росавиации заявляли, что Сирия является потенциально опасным для полетов регионом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирия нужна как воздух».

Милена Костерева