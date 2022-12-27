Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал пояснение по поводу перстней, которые получили в подарок участники неформального саммита лидеров СНГ в Санкт-Петербурге. По его словам, это просто новогодний сувенир, в котором нет какого-либо скрытого смысла. Ранее в социальных сетях появилось много разных вариаций и комментариев на тему девяти колец, подаренных главам стран Содружества. Тем временем Владимир Путин провел двусторонние встречи с лидерами Белоруссии и Армении. По мнению политического обозревателя “Ъ FM” Дмитрия Дризе, главная цель Кремля — показать, что страна не находится в изоляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Участники неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге получили в подарок от принимающей стороны, то есть России, девять колец из материала, похожего на белое и желтое золото, с эмблемой СНГ и новогодними поздравлениями в виде гравировки. Все это вызвало бурную реакцию неравнодушной общественности. Да, действительно, невольно возникают ассоциации в первую очередь с творчеством известного британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, автора легендарного произведения о кольцах всевластия и, соответственно, о братстве кольца.

Здесь можно лишь заметить, что в нынешних обстоятельствах это не совсем наша сказка, поэтому, скорее всего, подобные ассоциации излишни. Однако замысел по-своему креативный, хотя и дает повод для различных толкований. Как бы то ни было, судя по официальным сообщениям, водрузил кольцо на палец вроде бы только президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Далее были двусторонние встречи. Российский и белорусский лидеры пообщались прямо в Русском музее на фоне шедевров изобразительного искусства. Александр Григорьевич выражал восхищение всем происходящим вокруг — и красотой северной столицы России, и перспективой запуска в космос белорусского космонавта. Благодарил. В итоге резюмировал: главы стран расставили все точки над i, продолжая минский диалог, который «был в основном по экономике».

Как известно, на сегодня одна из самых обсуждаемых тем, в том числе и в сфере мировой политики, — возможное участие республики в специальной военной операции на Украине. США, в свою очередь, предупредили Лукашенко о последствиях подобного сценария.

Если говорить о том, что происходит здесь и сейчас, руководителю союзного государства есть за что благодарить коллегу: стране обещали дешевый газ, дальнейшее кредитование — космонавта вот запустят.

Важное событие для государственного престижа. Естественно, возникает вопрос: что взамен? Оставим его пока без ответа.

Менее романтичной получилась встреча Путина с премьером Армении. Никол Пашинян, во-первых, опоздал на экскурсию по Русскому музею, во-вторых, проблема Карабаха — по крайней мере, с точки зрения Еревана — не решается, о чем было практически напрямую сказано. И это несмотря на трехсторонний разговор Путина, Пашиняна и Алиева в рамках неформального саммита.

Тем временем подоспел комментарий пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова: перстни, что получили в подарок лидеры стран СНГ, — просто новогодний сувенир, не более того. Ничего в нем особенного нет, и носить его Владимир Путин не собирается. Так что нет никакого всевластия. Зато есть Содружество независимых государств, по крайней мере, на сегодняшний день. В этом и состоит основной вывод.

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