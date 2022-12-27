Главы стран СНГ получили в подарок девять колец

Президент России Владимир Путин в преддверии Нового года подарил участникам неформального саммита стран СНГ перстни с символикой Содружества. Из девяти лидеров СНГ сразу кольцо надел президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Перстень на руке Александра Лукашенко Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Слева направо: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Слева направо: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Перстень на руке Александра Лукашенко Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Слева направо: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Слева направо: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото

На каждом кольце из металла, похожего на белое и желтое золото, размещена символика СНГ и поздравление «С Новым годом 2023». Кроме того, на перстне указано название страны, где проходил саммит,— Россия.

Кроме господ Путина и Лукашенко владельцами перстней стали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Подробнее о том, как проходил неформальный саммит лидеров стран СНГ,— в материале «Ъ» «Перстни веером».

Милена Костерева