Глава офиса президента Украины сообщил об обмене пленными с Россией

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Москва и Киев провели очередной обмен пленными. По его словам, Украина вернула 64 военнослужащих, а также тела четырех погибших. Сколько человек вернула Россия, неизвестно. Минобороны РФ пока никак не комментировало информацию об обмене.

Крупный обмен пленными между Россией и Украиной прошел 3 ноября, тогда обменяли по 107 человек с каждой стороны. В прошлом месяце также провели еще несколько обменов: 23 ноября (35 на 35), 25 ноября (9 на 9), 24 ноября (50 на 50), 28 ноября (23 на 23). 1 декабря прошел обмен по формуле «50 на 50», 6 декабря — «60 на 60». Российский омбудсмен Татьяна Москалькова говорила, что Москва и Киев обсуждают «взаимное возвращение» привлеченных к уголовной ответственности гражданских лиц.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер