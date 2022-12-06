Россия и Украина провели новый обмен военнопленными по формуле 60 на 60

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил об очередном обмене с Украиной. По его словам, Министерство обороны возвращает 60 российских военнослужащих. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что обмен проводят по формуле 60 на 60.

Минобороны России позднее подтвердило обмен. «6 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Киев пока никак не комментировал обмен.

РФ и Украина провели крупный обмен пленными 3 ноября по схеме 107 на 107. Также обмены осуществляли 23 ноября (по формуле 35 на 35), 25 ноября (9 на 9), 24 ноября (50 на 50), 28 ноября (23 на 23), 1 декабря (50 на 50).

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер