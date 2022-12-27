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Коммерсантъ FM
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Число репатриированных в Израиль евреев в 2022 году стало рекордным за 23 года

С начала 2022 года из 95 стран в Израиль репатриировались 79 тыс. евреев. Это максимальный показатель за 23 года, по сравнению с 2021-м он вырос в 2,4 раза. Больше всего евреев репатриировались из России — 37 364 человека. Об этом сообщил портал YidInfo со ссылкой на данные Еврейского агентства «Сохнут».

Страны и регионы, из которых репатриировалось наибольшее число евреев за этот год:

Россия — 37 364 человека;

Украина — 14 680;

Северная Америка — 3500;

Франция — 2049;

Белоруссия — 1993;

Эфиопия — 1498.

По данным агентства, в основном возраст евреев, переезжающих в Израиль, — 18–35 лет (27%). 24% репатриировавшихся моложе 18 лет, 22% — в возрасте от 36 до 50 лет, 14% — от 51 до 64 лет и 13% — 65 лет и старше.

Согласно израильскому законодательству, любой еврей, а также ребенок или внук человека еврейского происхождения имеет право репатриироваться в Израиль. Тот, кто прибыл в страну, получает гражданство Израиля. В репатриации евреям помогает агентство «Сохнут».

В июле Минюст России попросил суд ликвидировать российское представительство «Сохнут». Изначально ведомство не объяснило причин, сославшись на нарушения агентством российского законодательства. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию из СМИ о том, что причина ликвидации — «утечка мозгов» из РФ. На последнем судебном заседании Минюст сообщил, что на сайте «Сохнута» не было «правильной» антивирусной программы и средства криптографической защиты информации.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Сохнут" наложился на дроны».

Полина Собакина

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