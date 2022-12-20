Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд снова перенес заседание по делу о ликвидации «Сохнута»

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство представителя еврейского агентства «Сохнут» и в очередной раз, до 17 февраля, отложил рассмотрение иска о ликвидации организации. Иск Минюста РФ поступил в Басманный суд еще в июле, но с тех пор заседания неоднократно переносились.

В ходе заседания, передает корреспондент «Ъ», представитель «Сохнута» заявил, что агентство устранило нарушения, которые нашел Минюст, а также недостатки в информационной системе. Тем не менее ответчик настоял на переносе заседания, чтобы получить юридические подтверждения от федерального органа об устранении нарушений.

Адвокаты отметили, что Минюст требует их ликвидации «за корпоративные нарушения в уставе» и «нарушения в устройстве информационной системы». Минюст утверждал, что на сайте «Сохнута» отсутствовала «правильная» антивирусная программа и средство криптографической защиты информации. Однако, по словам представителя еврейской организации, впоследствии была установлена новая программа для обнаружения вирусов.

Против переноса заседания возразили представители Минюста, поскольку только в ходе рассмотрения дела возможно установить, действительно ли устранены нарушения. Однако судья Ольга Липкина удовлетворила прошение ответчика и перенесла заседание на 17 февраля.

19 августа суд отклонил ходатайство ответчика о проведении двухмесячной примирительной процедуры. 19 сентября заседание было отложено по ходатайству ответчика, который просил время для того, чтобы в Минюсте зарегистрировали новый устав организации. 19 октября суд предоставил время ответчику разобраться с претензиями федерального ведомства и отложил заседание до 20 декабря.

В июле Минюст попросил ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Ведомство настаивает, что при работе «Сохнут» нарушал российское законодательство. Премьер-министр Израиля Яир Лапид предупредил, что закрытие офисов «Сохнута» повлияет на отношения с Россией.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Сохнут" наложился на дроны».

Милена Костерева, Алексей Свиридов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...