Суд снова перенес заседание по делу о ликвидации «Сохнута»

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство представителя еврейского агентства «Сохнут» и в очередной раз, до 17 февраля, отложил рассмотрение иска о ликвидации организации. Иск Минюста РФ поступил в Басманный суд еще в июле, но с тех пор заседания неоднократно переносились.

В ходе заседания, передает корреспондент «Ъ», представитель «Сохнута» заявил, что агентство устранило нарушения, которые нашел Минюст, а также недостатки в информационной системе. Тем не менее ответчик настоял на переносе заседания, чтобы получить юридические подтверждения от федерального органа об устранении нарушений.

Адвокаты отметили, что Минюст требует их ликвидации «за корпоративные нарушения в уставе» и «нарушения в устройстве информационной системы». Минюст утверждал, что на сайте «Сохнута» отсутствовала «правильная» антивирусная программа и средство криптографической защиты информации. Однако, по словам представителя еврейской организации, впоследствии была установлена новая программа для обнаружения вирусов.

Против переноса заседания возразили представители Минюста, поскольку только в ходе рассмотрения дела возможно установить, действительно ли устранены нарушения. Однако судья Ольга Липкина удовлетворила прошение ответчика и перенесла заседание на 17 февраля.

19 августа суд отклонил ходатайство ответчика о проведении двухмесячной примирительной процедуры. 19 сентября заседание было отложено по ходатайству ответчика, который просил время для того, чтобы в Минюсте зарегистрировали новый устав организации. 19 октября суд предоставил время ответчику разобраться с претензиями федерального ведомства и отложил заседание до 20 декабря.

В июле Минюст попросил ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Ведомство настаивает, что при работе «Сохнут» нарушал российское законодательство. Премьер-министр Израиля Яир Лапид предупредил, что закрытие офисов «Сохнута» повлияет на отношения с Россией.

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Милена Костерева, Алексей Свиридов