Туристам подготовили карту

На этой неделе активизировались чиновники, радеющие за скорейшее создание специальной карты для иностранных туристов на базе платежной системы «Мир». В понедельник министр экономики Максим Решетников сообщил, что «Карта туриста» необходима для увеличения потока иностранных туристов в РФ. В среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что «Карта туриста» может появиться в ближайшее время. По задумке, такая карта позволяет нерезиденту при въезде в страну быстро ее активировать, перевести средства и, уезжая, например, забрать их, не входя в конфликт с международным законодательством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Однако у экспертов идея вызывает пока лишь скепсис. По данным представителей туротрасли, въездной организованный турпоток в Россию по итогам 2022 года сократился более чем на 90% (см. “Ъ” от 27 декабря) и для его оживления большую роль могло бы сыграть упрощение визового режима, а не специальная карта для туристов. Иностранец, приехавший в Россию по турпутевке или в командировку, уже сейчас может открыть себе карту «Мир», в том числе и моментальную, в российском банке, подчеркивают участники платежного рынка.

Экспертов занимает вопрос, для кого тогда создается «Карта туриста». Китайские туристы спокойно могут пользоваться в России картой UnionPay, у туристов из ближнего зарубежья уже с большой долей вероятности есть карта «Мир» российского банка. Всерьез ждать в России туристов из недружественных стран в нынешних условиях могут только патологические оптимисты.

Но самый главный вопрос заключается в том, как пополнить эту «Карту туриста». И главное зачем? Если у отважного путешественника в наши края есть наличные, то он прекрасно может тратить их без карты, если он получит здесь деньги переводом без открытия счета, то у него, опять же, будут наличные, а если он быстро может перевести себе безналичные на счет в российском банке, то он без труда превратит их в наличные.

Но допустим, крайний вариант, турист привык обходиться без наличных — единственное, что ему может помешать сегодня открыть карту «Мир», это отсутствие возможности оформить ее прямо в аэропорту или на вокзале. Таким образом, речь надо вести не о создании специальной «Карты туриста», а о пунктах выдачи туристам карт «Мир» на вокзалах и аэропортах. В этом случае проект становится не только логичным, но и быстро и недорого реализуемым. А пока это напоминает объявленный ранее проект по созданию специальной карты для россиян, отправляющихся отдыхать в Турцию,— похоже, оба находятся на одной и той же вербальной стадии.