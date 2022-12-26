Туризм на перспективы смотрит иранично

Сложности с оформлением виз, сложности с перелетами и негативный информационный фон вокруг России ожидаемо отбили желание интуристов приезжать в страну. В этом году туроператоры принимали лишь малые группы и редких индивидуальных гостей. Сдержанным остается спрос и на предстоящий сезон 2023 года. Хотя хорошую динамику в нем могут обеспечить старт программы безвизовых поездок из Ирана и возвращение на рынок китайских путешественников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Въездной организованный турпоток в Россию по итогам 2022 года сократился более чем на 90%, рассказал “Ъ” гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, речь в этом году шла о нескольких сотнях интуристов. Собеседник “Ъ” из числа туроператоров говорит, что еще до пандемии Россию в год посещало 300–400 тыс. иностранных туристов. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин говорит, что масштабных групповых заездов в этом году не было. «Поток формируют индивидуальные туристические, деловые и частные поездки»,— отмечает он. Гендиректор «Тари-Тур» Марина Левченко считает, что заметным на въездном рынке игрокам за год удалось принять по пять—шесть небольших групп.

Сергей Ромашкин указывает, что его компания занималась организацией отдыха для двух групп туристов — из Казахстана и Узбекистана. Марина Левченко рассказывает о заездах из Вьетнама и Ирана. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева говорит, что компания занималась туристами из Японии, Индии и стран Ближнего Востока, отдельные туристы приезжали из Австрии, Италии и Германии.

Между тем, по оценке Ассоциации туроператоров России, озвученной 26 декабря на встрече с главой Минэкономики Максимом Решетниковым, за этот год в Россию суммарно приехали 180–190 тыс. классических туристов, без учета постсоветских стран. По данным Погранслужбы ФСБ, в 2021 году страну посетили 288 тыс. туристов, то есть в этом году, по официальным данным, снижение составило 34–37,5%. Для сравнения: в 2019 году в страну с туристическими целями приехали 5,1 млн человек. Дмитрий Горин вспоминает, что в страну приезжали путешественники из Ирана, Индии и стран Ближнего Востока.

В этом году, по словам Сергея Ромашкина, препятствием для интуристов стал негативный информационный фон вокруг страны, сохранившийся непростой порядок оформления виз, сложности с использованием в РФ зарубежных банковских карт и сложности с перелетами.

Власти ранее рассказывали о планах создания «Карты туриста» на базе системы «Мир» для безналичных расчетов в стране. Но Марина Левченко сомневается, что это позволит заметно нарастить въездной турпоток. Первоочередной мерой эксперт считает смягчение визового режима.

По словам Дарьи Домостроевой, сейчас некоторые живущие в России иностранцы присоединяются к группам российских туристов, путешествующих по стране в период новогодних каникул. Дмитрий Горин добавляет, что на фоне отсутствия спроса многие туроператоры, специализирующиеся изначально на въездном туризме, сделали ставку на внутренний рынок, развивая в первую очередь программы по Москве и Санкт-Петербургу.

Контракты на сезон 2023 года на въездном рынке туроператоры заключают сейчас. Дарья Домостроева указывает, что бронируют билеты преимущественно за три—шесть месяцев.

Сергей Ромашкин не видит факторов, которые способствовали бы увеличению спроса: «Небольшой рост может начаться на безвизовых направлениях, заметного потока из Европы ждать не стоит».

Дарья Домостроева называет позитивным трендом начало действия программы безвизовых групповых турпоездок между Ираном и Россией. Наличие доступной перевозки, по ее словам, позволит обеспечить сравнительно невысокую стоимость поездок.

Марина Левченко считает перспективными для въездного турбизнеса в следующем году рынки Турции, Индии и стран Азии. К активному росту въездного турпотока, по словам представителей турбизнеса, может также привести открытие Китая, лидировавшего до пандемии по числу приезжающих в Россию гостей. В понедельник издание South China Morning Post сообщило о планах по открытию границ и отмене карантинных ограничений в стране с 8 января. Но официальных заявлений относительно туристических поездок в Китае пока не прозвучало.

Александра Мерцалова