В Екатеринбурге предъявили обвинение женщине, убившей троих детей

Третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Свердловской области предъявил обвинение 37-летней Анастасии П. из Екатеринбурга, которой инкриминируют убийство двух сыновей 10 и 15 лет и шестимесячной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Женщине на основании ч. 2 ст. 105 УК РФ грозит до 20 лет лишения свободы. Завтра следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемой.

Напомним, инцидент произошел накануне, 26 декабря. Расследование дела продолжается. Уже проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы. Анастасию П. в ближайшее время направят на судебно-психиатрическую экспертизу. Расследование дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

По информации местных СМИ, женщина задушила детей поясом от халата из-за убеждения, что в них «вселились бесы». При этом в записке екатеринбурженки, которую публикуют издания, она объясняет свой поступок тем, что тяжело больна и ей некому оставить детей на попечение. Кроме того, якобы в момент убийства женщина находилась под действием наркотических средств.

Илья Смирнов, Екатеринбург