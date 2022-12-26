Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после убийства матерью троих детей

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более малолетних) по факту убийства матерью своих детей в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области. На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей районного отдела СКР, сотрудников отдела криминалистики областного управления СКР и отдела криминалистического сопровождения следствия ГУ криминалистики.

Силовики уже установили личности погибших детей и их 37-летней матери, которая находится в декретном отпуске. Местные СМИ, в частности «КП Урал», сообщали, что женщина якобы задушила сыновей 10 и 15 лет и 5-месячную дочку из-за ощущения, что в тех «вселились бесы». При этом в опубликованной изданиями записке екатеринбурженки сказано, что на убийство она решилась из-за того, что тяжело больна и ей некому отдать детей на попечение.

Илья Смирнов, Екатеринбург

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...