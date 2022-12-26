В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после убийства матерью троих детей

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более малолетних) по факту убийства матерью своих детей в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области. На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей районного отдела СКР, сотрудников отдела криминалистики областного управления СКР и отдела криминалистического сопровождения следствия ГУ криминалистики.

Силовики уже установили личности погибших детей и их 37-летней матери, которая находится в декретном отпуске. Местные СМИ, в частности «КП Урал», сообщали, что женщина якобы задушила сыновей 10 и 15 лет и 5-месячную дочку из-за ощущения, что в тех «вселились бесы». При этом в опубликованной изданиями записке екатеринбурженки сказано, что на убийство она решилась из-за того, что тяжело больна и ей некому отдать детей на попечение.

Илья Смирнов, Екатеринбург