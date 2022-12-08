Совет бессоветности ООН

Совет Безопасности ООН соберется 9 декабря по запросу России, чтобы обсудить поставки вооружений Украине западными странами. Москва уверена: снабжая Киев оружием, его союзники тем самым затягивают боевые действия в зоне конфликта. На Западе считают, что подобными шагами, напротив, приближают мир, справедливый для Украины. Заседание Совбеза пройдет на фоне сообщений о том, что США планируют поставки Украине как минимум до 2025 года. А вот у Евросоюза, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, запасы истощаются. Однако и в Брюсселе надеются до 2025 года решить эту проблему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bebeto Matthews / AP Фото: Bebeto Matthews / AP

В пятницу, 9 декабря, в Нью-Йорке должно состояться заседание Совбеза ООН на тему поставок западного оружия Украине. По словам постпреда РФ при организации Василия Небензи, Москву беспокоит, что оружие, предназначающееся Киеву, «все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей — не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке». Дипломат уверен, что это создает угрозу международному миру и безопасности, а значит, заслуживает «прицельного внимания Совета Безопасности».

Впрочем, помимо переживаний из-за контрабанды, РФ также беспокоит, как она считает, стремление Запада к дальнейшей эскалации российско-украинского конфликта и дестабилизации ситуации на европейском континенте. И этот тезис прослеживается во многих российских заявлениях. Так, во время недавнего телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент России Владимир Путин призывал коллегу пересмотреть курс Германии на поддержку Украины, посетовав: продолжающиеся военные поставки отбивают у Киева желание даже задуматься о мирных переговорах.

На Западе с такой постановкой вопроса не согласны. Как пояснила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, США не стремятся «к войне с Россией», но намерены обеспечить «возможность для Украины защищаться». На Западе сейчас тоже все чаще говорят о перспективах мирных переговоров, однако увязывают военные поставки скорее с их приближением, нежели с отдалением.

Если суммировать многочисленные высказывания большинства западных политиков, то можно проследить формулу, согласно которой постоянное снабжение Украины вооружением укрепляет обороноспособность и военный потенциал этой страны, а значит, создает для нее наиболее выгодные условия для старта переговоров.

Как неоднократно пояснял генсек НАТО Йенс Столтенберг, в альянсе убеждены, что конфликт рано или поздно закончится диалогом и мирным урегулированием, однако предпосылки для этого формируются на поле боя и задача союзников Киева — помочь ему получить эти преимущества.

Другими словами, Россия настаивает на том, что своими поставками Запад оттягивает момент перехода к мирному урегулированию. В США и Евросоюзе же уверены, что мирное соглашение и тем более временное перемирие, не отвечающее в полной мере интересам Украины, не может считаться полноценным, а значит, не решает проблему долгосрочной стабильности на континенте и за его пределами. Кстати, как писали европейские СМИ еще летом, в ЕС признают проблему контрабанды оружия с Украины. Согласно докладу Европола, преступники вывозят в Европу «значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов». Однако вряд ли это обстоятельство или угрозы, на которые указывает Москва в преддверии заседания Совбеза ООН, заставят Запад пересмотреть свой подход.

Как заявил в четверг верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, выступая на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, Брюссель не пойдет на поводу у тех, кто считает прекращение поставок Украине путем к завершению конфликта. При этом он признал, что запасы оружия, поставляемого ЕС Украине, истощаются, поскольку долгие годы европейский военно-промышленный комплекс недополучал необходимое финансирование.

«То, что мы направляем Украине, мы берем не со складов, а из наших армий»,— отметил господин Боррель.

Тем не менее в будущем ситуация должна улучшиться, уверен он. Дипломат призвал увеличить суммарные военные расходы Евросоюза до 2025 года более чем на 30% — на €70 млрд.

Между тем телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. В администрации президента Джо Байдена пока решили не спешить с удовлетворением этого запроса, однако не исключают, что такие поставки могут произойти, если истощение украинских запасов достигнет критической черты. Правда, здесь могут возникнуть трудности, так как поставки кассетных боеприпасов за рубеж ограничены Конгрессом, а кассетное оружие запрещено международной конвенцией от 2010 года. Другое дело, что Украина, США и Россия к ней не присоединялись. В любом случае, как отметил CNN, это была одна из самых неоднозначных просьб Киева к Вашингтону за все время боевых действий.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, открытые данные об оружейных контрактах США говорят о том, что «Вашингтон планирует подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года». Она уверена, что об этом, в частности, свидетельствуют рассчитанные на три года контракты властей США с компанией Raytheon на $1,2 млрд на закупку для Киева систем противовоздушной обороны NASAMS, а также планы администрации Джо Байдена по включению в бюджет на 2023 год дополнительной помощи Киеву в размере $37 млрд.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 8 декабря, что в Киеве ожидают продолжения Москвой «информационной кампании о необходимости прекращения огня, чтобы прекратить страдания». Украинские власти не считают намерения России завершить боевые действия серьезными. При этом в интервью изданию Politico президент Украины Владимир Зеленский, признанный этим медиа самым влиятельным человеком года в Европе, выразил надежду на то, что мир для украинцев наступит уже в следующим году. Между тем Владимир Путин 7 декабря допустил, что конфликт может оказаться долгим.

В любом случае, даже если все стороны продолжат декларировать стремление к миру, условия, при которых он может наступить, слишком по-разному воспринимаются противниками. Наверняка 9 декабря во время заседания Совбеза ООН в ответ на претензию Москвы прозвучит тезис ее оппонентов, что для прекращения огня необходимо вывести российские войска с территории Украины. Другими словами, все получат возможность высказаться, но к решению проблемы это мир не приблизит.

Алексей Забродин