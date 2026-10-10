Военный пол

Из числа девушек, служивших в ВВС, гражданском флоте или состоявших в различных аэроклубах, сформировали три полка: 586-й истребительный, 587-й бомбардировочный и 588-й ночной. Летчицы участвовали в обороне Саратова, Сталинградской и Курской битвах, прорыве обороны немецких войск на Таманском полуострове, освобождении Прибалтики. Из трех полков только 588-й остался полностью женским до конца войны, его же немцы прозвали «Ночными ведьмами» (Nachthexen) — девушки совершали вылеты ночью, а когда подлетали к цели, выключали моторы и планировали в тишине — слышим был лишь шелест воздуха, похожий на звук метлы. В ходе боевых действий авиаполк произвел более 23 тыс. боевых вылета и сбросил 3 тыс. т бомб. Погибли около 30 летчиц и штурманов. Сама Марина Раскова погибла в 1943-м во время перелета на фронт под Сталинград. Расформировали женские авиаполки в 1945–1947 годах.