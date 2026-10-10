Военный пол
Женские вооруженные формирования в разных странах
10.10.2026, 11:12
85 лет назад, в октябре 1941 года, в составе ВВС Красной армии были сформированы три женских авиационных полка, ставшие одним из символов воинской доблести. Женщины служат в вооруженных силах многих государств мира, но не во всех были и есть формирования исключительно из них. В материале «Ъ» — истории подобных боевых единиц: от африканских воительниц XVII века до норвежских разведчиц ХХI-го.
«Амазонки» Дагомеи
С начала XVII до конца XIX века на атлантическом побережье Западной Африки существовало Королевство Дагомея, ныне часть современных Бенина и Того. Страна была крупнейшим центром работорговли и одной из самых эффективных военных держав в регионе — ее правители поставляли европейцам рабов в обмен на кремневые ружья, используя которые, подчиняли себе соседей. Особую известность получили дагомейские «амазонки» — корпус женщин-воинов. Сначала это был отряд охотниц на слонов, позже они выполняли роль личной охраной короля, а к началу XIX века превратились в элитную регулярную армию численностью 6 тыс. человек.
«Амазонками» африканских женщин прозвали путешественники, на родине же их называли «мино», что в переводе с языка народа фон означает «наши матери». С детства их учили терпеть боль, владеть холодным оружием и стрелять из мушкетов. Мино имели полусвященный статус и соблюдали целибат. В 1890-х они воевали с французами во время колониальной экспансии. Последние использовали образ «амазонок» в прессе в целях оправдания завоевания «нецивилизованной» Дагомеи. В 1894 году страна стала французской колонией, и армию воительниц распустили.
«Амазонки» Потемкина
Свое подразделение «амазонок» было и в Российской империи, однако имело церемониальный статус. В 1787 году, спустя четыре года после присоединения Крыма по итогам военной кампании князя Григория Потемкина, императрица Екатерина II в сопровождении иностранных делегаций отправилась в путешествие на полуостров.
Григорий Потенмкин, впоследствии ставший Потемкиным-Таврическим князь занимался организацией приема и готовил для императрицы много сюрпризов, среди которых были и «амазонки». Для демонстрации храбрости крымчан в деле защиты христианства и подтверждения верности короне, была сформирована рота из «благородных жен и дочерей балаклавских греков» численностью «100 особ». Вооруженный ружьями конвой под командованием жены ротного капитана Балаклавского греческого полка Елены Сарандовой встречал Екатерину II у Балаклавы. По воспоминаниям госпожи Сарандовой, императрица так была довольна увиденным, что прислала ей из Симферополя бриллиантовый перстень стоимостью 1800 руб. Через месяц рота гречанок была расформирована за ненадобностью.
Батальон смерти
Первые боевые женские подразделения в российской армии были созданы летом революционного 1917-го Временным правительством с целью поднятия патриотического духа разлагающейся армии на фронтах Первой мировой. Формировала «Первый русский женский Батальон смерти» старший унтер-офицер, кавалер Георгиевского креста Мария Бочкарева, которая уже три года воевала на фронте с высочайшего разрешения императора — иным способом женщины не могли попасть в действующую армию.
Всего было создано семь женских батальонов, в боях участвовал только батальон Бочкаревой, которую пресса окрестила «русской Жанной Д’Арк». 8 июля 1917-го у города Сморгонь батальон вступил в бой с германскими войсками. Из 170 человек 30 женщин погибли, 70 были ранены. Генерал Деникин вспоминал: «Когда разразился кромешный ад неприятельского артиллерийского огня, бедные женщины, забыв технику рассыпного боя, сжались в кучку — беспомощные, одинокие на своем участке поля, взрыхленного немецкими бомбами… А "богатыри" частью вернулись обратно, частью совсем не выходили из окопов». После боя батальон, по сути, перестал существовать, а другие женские части использовались только в тылу. Раненую Бочкареву тоже отправили в тыл, в 1920-м ее расстреляют большевики.
Во время штурма Зимнего дворца красногвардейцами среди защитников Временного правительства была одна рота петроградского женского батальона. Версий того, как они там оказались, что делали и сколько женщин-солдат изнасиловали большевики, было огромное множество. После Октябрьского переворота женские батальоны были расформированы.
WAAC
В марте 1917 года в Великобритании для замены мужчин на небоевых должностях, дабы высвободить солдат для фронта, было начато формирование Женского армейского вспомогательного корпуса (Women’s Army Auxiliary Corps, WAAC). Впервые женщины служили в британской армии не в качестве медсестер — на добровольной основе они были поварами, телефонистками, машинистками, водителями и механиками. За годы Первой мировой войны через корпус прошли 57 тыс. человек, погибла 81 женщина. В 1921 году корпус был распущен.
Незадолго до Второй мировой войны на базе опыта WAAC была создана Вспомогательная территориальная служба (Auxiliary Territorial Service, ATS). К сентябрю 1941-го в ее рядах насчитывалось 65 тыс. женщин, при этом они были уже не добровольцами, а военнослужащими с заработной платой, которая составляла две трети от заработной платы солдат-мужчин. Непосредственно в боях они не участвовали, многие служили в противовоздушной обороне. В рядах ATS была даже будущая королева Елизавета II — 19-летняя наследница престола служила автомехаником и водила грузовик. В 1949-м служба была интегрирована в Женский королевский армейский корпус (WRAC), который расформировали лишь в 1990-х.
Советские летчицы
8 октября 1941 года, за несколько дней до принятия решения об эвакуации столицы СССР в Куйбышев (ныне Самара) на фоне наступления немецких войск на Москву, нарком обороны издал приказ «О сформировании женских авиационных полков ВВС Красной армии». Привлечением подготовленных летчиц, парашютисток и техников командование хотело усилить боевую авиацию. Инициатором создания авиаполков была летчица и по совместительству сотрудница НКВД Марина Раскова, которая в 1938 году преодолела на самолете АНТ-37 6 тыс. км из Москвы на Дальний Восток, за что получила звание Героя Советского Союза.
Из числа девушек, служивших в ВВС, гражданском флоте или состоявших в различных аэроклубах, сформировали три полка: 586-й истребительный, 587-й бомбардировочный и 588-й ночной. Летчицы участвовали в обороне Саратова, Сталинградской и Курской битвах, прорыве обороны немецких войск на Таманском полуострове, освобождении Прибалтики. Из трех полков только 588-й остался полностью женским до конца войны, его же немцы прозвали «Ночными ведьмами» (Nachthexen) — девушки совершали вылеты ночью, а когда подлетали к цели, выключали моторы и планировали в тишине — слышим был лишь шелест воздуха, похожий на звук метлы. В ходе боевых действий авиаполк произвел более 23 тыс. боевых вылета и сбросил 3 тыс. т бомб. Погибли около 30 летчиц и штурманов. Сама Марина Раскова погибла в 1943-м во время перелета на фронт под Сталинград. Расформировали женские авиаполки в 1945–1947 годах.
WAC
В 1942 году по образцу британских подразделений в США был сформирован Женский вспомогательный корпус (Women’s Army Auxiliary Corps, WAAC) — армия нуждалась в санитарках, радистках, механиках, секретаршах и администраторах. Уже через год из названия корпуса было убрано слово «вспомогательный», так WAC (Women’s Army Corps) стал частью действующей американской армии. За время войны в нем несли службу около 150 тыс. женщин. Большинство служили на территории США, однако некоторые бригады побывали в Европе, Африке и даже Новой Гвинее. Более 400 женщин были задействованы в Манхэттенском проекте — программе по созданию ядерного оружия.
Помимо WAC в армии США были и другие подобные подразделения, в частности Женские вспомогательные военно-морские силы ВМС (WAVES) и Женская служба пилотов ВВС США (WASP). Американские летчицы пилотировали истребители, бомбардировщики и транспортные суда, испытывали новинки и обучали новобранцев. Во время войны WASP выполнила 80% всех миссий по перегонке самолетов из тыла на фронт.
«Плятеровки»
В августе 1943 года под Рязанью на основе постановления Госкомитета обороны СССР из польских граждан и советских граждан польской национальности была сформирована 1-я пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. В ее состав вошел 1-й отдельный женский пехотный батальон имени Эмилии Плятер, названный в честь участницы польского восстания 1830–1831 годов. В батальон входили школа младших офицеров, роты автоматчиц и вспомогательные подразделения, в общей сложности более 700 женщин.
Создавался батальон как фронтовое подразделение, однако в основном привлекался к охране объектов и несению комендантской службы. В октябре 1943 года «плятеровки» участвовали в битве под Ленино (Могилевская область Белоруссии). В том сражении погибла 18-летняя Аниела Кшивонь, посмертно удостоенная звания Героя Советского Союза — единственная женщина-иностранка, получившая эту награду.
В 1944 году батальон одним из первых вошел в Варшаву и был зачислен в гарнизон для борьбы с мародерами и несдавшимися немцами. Расформирован в мае 1945-го.
Полк Рани Джханси
С началом Второй мировой войны известный индийский политический деятель и один из лидеров движения за независимость Индии от Великобритании Субхас Чандра Бос наладил связи с нацистской Германией и императорской Японией, создав при поддержке последней «временное правительство Свободной Индии». В 1942 году в оккупированном японцами Сингапуре он сформировал Индийскую национальную армию (ИНА) численностью 12 тыс. бойцов, которая вместе с армией Японии воевала против англичан в Бирме и на других территориях.
В составе ИНА был сформирован женский полк имени Рани Джханси, названный в честь национальной героини, погибшей в ХIХ веке в борьбе против британского владычества. Около 1 тыс. женщин, в основном молодых девушек — дочерей индийских эмигрантов, готовили к ведению партизанской войны в джунглях. Полк должен был принять участие в наступлении на индийский Имфхал в 1944-м, однако эта военная кампания провалилась. После капитуляции Японии в сентябре 1945 года и завершения войны ИНА, как и женский полк, прекратила существование.
«Сестры Басидж»
В 1979-м глубокий государственный кризис в Иране привел к исламской революции. С призывами покончить с «врагами Аллаха» к власти пришли представители духовенства шиитов-двунадесятников во главе с Рухоллой Хомейни, ужесточившие контроль за соблюдением норм шариата и создавшие полувоенное ополчение «Басидж» (перс. «мобилизация») в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Кроме мужчин на страже стоят женщины — «Сестры Басидж», женское крыло КСИР. Во время ирано-иракской войны (1980–1988) они выполняли по большей части вспомогательные функции, однако с годами их роль сместилась в сторону внутренней безопасности — борьбы с контрреволюционерами и врагами государства, а также моральный контроль. У истоков «сестер» стояла сторонница Хомейни Марзие Даббаг, которая четверть века возглавляла партию «Ассоциация женщин Исламской Республики», продвигающую «подлинную исламскую культуру».
«Амазонки» Каддафи
«Братский вождь» Муаммар Каддафи правил Ливией 40 лет, с 1969 по 2011 год, пока не был убит соотечественниками-революционерами в ходе разгоревшейся «арабской весны». При жизни ливийского лидера охраняло подразделение из 400 женщин — «Революционные монахини», которых западные журналисты по обыкновению окрестили «амазонками».
Отряд был создан еще в начале 1980-х. Девушки владели широким арсеналом стрелкового оружия, носили камуфляж или парадную форму, береты, порой каблуки и пользовались косметикой. Отбирал «монахинь» лично Каддафи. Телохранительницы сопровождали его в поездках по стране и за рубежом. Самой распространенной версией о причинах создания подразделения является холодный расчет — ливийский лидер якобы предполагал, что арабские террористы, жертвой которых он мог бы стать, не смогут стрелять по женщинам. Известен случай, когда в 1998 году одна из телохранительниц погибла, закрыв Каддафи собой во время покушения. После падения режима пять телохранительниц обвинили своего бывшего принципала в изнасилованиях.
Курдские отряды
Во время гражданской войны в Сирии в 2012 году в границах курдских районов страны была провозглашена Демократическая Автономная Администрация Северо-Восточной Сирии, также известная как Рожава. Ядром ее армии были Отряды народной самообороны (YPG) и Отряды женской самообороны (YPJ), последние стали символом курдского сопротивления и женской эмансипации. В 2015-м основательница YPJ Несрин Абдулла в интервью итальянской газете Il Manifesto сообщала: «Мы не военные, мы борцы, нам не платят за то, чтобы мы воевали, мы — партизаны революции. Мы живем со своим народом, мы следуем своей философии».
YPJ численностью до 20 тыс. бойцов в возрасте от 18 до 40 лет в составе «Сирийских демократических сил» участвовали в операциях по освобождению северо-востока Сирии от террористов ИГИЛ («Исламское государство», признано террористическим и запрещено в РФ), в частности участвовали в боях за город Айн-эль-Араб (2014–2015) и в освобождении города Эр-Ракка (2017).
Китайский спецназ
В Китае женские подразделения существуют еще с 1980-х — в структурах Народной вооруженной полиции и Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В 2013 году появились первые самостоятельные женские спецподразделения, предназначенные для выполнения боевых задач высокой сложности. Как правило, их привлекают к операциям по освобождению заложников и нейтрализации преступников.
Гражданки Поднебесной проходят тренировки на том же уровне, что и мужчины. Программа включает 30 видов интенсивной подготовки: стрельбу, рукопашный бой, скалолазание, борьбу с угоном самолетов, специальное вождение, упражнения на выработку концентрации и тренировку мелкой моторики, например быструю смену магазина одной рукой или сортировку риса на время. В 2016 году 22 женщины-солдата из армейской группы №14 НОАК были сформированы в особую штурмовую группу спецназа.
«Охотничий взвод»
В 2001 году в рамках Международных сил содействия безопасности Норвегия развернула военный контингент в Афганистане: инженерно-саперные подразделения, пехотные части и спецназ. Опыт войны показал: женщинам-военнослужащим было проще контактировать с местными жителями и собирать информацию там, где мужчина-военнослужащий вызвал бы подозрение. Так, дабы улучшить оперативные возможности, в 2014 году в составе Командования специальных операций Норвегии было создано женское подразделение Jegertroppen (норв. «Охотничий взвод»).
Цель — подготовка к многоуровневой разведке. Программа тренировок включает парашютную подготовку, стрельбу, вождение, выживание и методы сбора информации. Отбор в подразделение включает «адскую неделю» — многодневный марш с минимумом сна, еды и воды для проверки психической устойчивости. Из 317 претенденток в первый год обучения в состав подразделения вошли только 13 девушек.