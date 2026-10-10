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Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
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Военный пол

Женские вооруженные формирования в разных странах

10.10.2026, 11:12
85 лет назад, в октябре 1941 года, в составе ВВС Красной армии были сформированы три женских авиационных полка, ставшие одним из символов воинской доблести. Женщины служат в вооруженных силах многих государств мира, но не во всех были и есть формирования исключительно из них. В материале «Ъ» — истории подобных боевых единиц: от африканских воительниц XVII века до норвежских разведчиц ХХI-го.

«Амазонки» Дагомеи

С начала XVII до конца XIX века на атлантическом побережье Западной Африки существовало Королевство Дагомея, ныне часть современных Бенина и Того. Страна была крупнейшим центром работорговли и одной из самых эффективных военных держав в регионе — ее правители поставляли европейцам рабов в обмен на кремневые ружья, используя которые, подчиняли себе соседей. Особую известность получили дагомейские «амазонки» — корпус женщин-воинов. Сначала это был отряд охотниц на слонов, позже они выполняли роль личной охраной короля, а к началу XIX века превратились в элитную регулярную армию численностью 6 тыс. человек.
Групповой портрет дагомейских амазонок во время их пребывания в Париже, 1891 год
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Групповой портрет дагомейских амазонок во время их пребывания в Париже, 1891 год

Collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen

Ветераны амазонок на ежегодной встрече в городе Абомей, 1908 год
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Ветераны амазонок на ежегодной встрече в городе Абомей, 1908 год

Edmond Fortier

В центре кадра — король Дагомеи Беханзин (1844–1906). Последний независимый правитель королевства
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В центре кадра — король Дагомеи Беханзин (1844–1906). Последний независимый правитель королевства

C. Hurst & Co

В центре кадра — брат Беханзина, последний король Дагомеи Аголи Агбо (1850–1950)
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В центре кадра — брат Беханзина, последний король Дагомеи Аголи Агбо (1850–1950)

Jean Baptiste Joseph Marie Pascal / New York Public Library

Се-Донг-Хонг-Бе — глава подразделений дагомейских амазонок в период правления короля Гезо. Рисунок 1851 года
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Се-Донг-Хонг-Бе — глава подразделений дагомейских амазонок в период правления короля Гезо. Рисунок 1851 года

Frederick Forbes

«Амазонками» африканских женщин прозвали путешественники, на родине же их называли «мино», что в переводе с языка народа фон означает «наши матери». С детства их учили терпеть боль, владеть холодным оружием и стрелять из мушкетов. Мино имели полусвященный статус и соблюдали целибат. В 1890-х они воевали с французами во время колониальной экспансии. Последние использовали образ «амазонок» в прессе в целях оправдания завоевания «нецивилизованной» Дагомеи. В 1894 году страна стала французской колонией, и армию воительниц распустили.

«Амазонки» Потемкина

Свое подразделение «амазонок» было и в Российской империи, однако имело церемониальный статус. В 1787 году, спустя четыре года после присоединения Крыма по итогам военной кампании князя Григория Потемкина, императрица Екатерина II в сопровождении иностранных делегаций отправилась в путешествие на полуостров.
Встреча императрицы Екатерины Великой вблизи Балаклавы в 1787 году. Гравюра второй половины XIX века
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Встреча императрицы Екатерины Великой вблизи Балаклавы в 1787 году. Гравюра второй половины XIX века

Седов Григорий / Минкультуры России

Рисунок из статьи «Амазонская рота» военной энциклопедии Ивана Дмитриевича Сытина, 1911 год
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Рисунок из статьи «Амазонская рота» военной энциклопедии Ивана Дмитриевича Сытина, 1911 год

И. Д. Сытин

Григорий Потенмкин, впоследствии ставший Потемкиным-Таврическим князь занимался организацией приема и готовил для императрицы много сюрпризов, среди которых были и «амазонки». Для демонстрации храбрости крымчан в деле защиты христианства и подтверждения верности короне, была сформирована рота из «благородных жен и дочерей балаклавских греков» численностью «100 особ». Вооруженный ружьями конвой под командованием жены ротного капитана Балаклавского греческого полка Елены Сарандовой встречал Екатерину II у Балаклавы. По воспоминаниям госпожи Сарандовой, императрица так была довольна увиденным, что прислала ей из Симферополя бриллиантовый перстень стоимостью 1800 руб. Через месяц рота гречанок была расформирована за ненадобностью.

Батальон смерти

Первые боевые женские подразделения в российской армии были созданы летом революционного 1917-го Временным правительством с целью поднятия патриотического духа разлагающейся армии на фронтах Первой мировой. Формировала «Первый русский женский Батальон смерти» старший унтер-офицер, кавалер Георгиевского креста Мария Бочкарева, которая уже три года воевала на фронте с высочайшего разрешения императора — иным способом женщины не могли попасть в действующую армию.
Красная площадь, июль 1917 года. Митрополит Московский Тихон благословляет 2-й Московский женский ударный батальон
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Красная площадь, июль 1917 года. Митрополит Московский Тихон благословляет 2-й Московский женский ударный батальон

журнал «Искра»

Мария Леонтьевна Бочкарева (крайняя слева)
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Мария Леонтьевна Бочкарева (крайняя слева)

Карл Булла

Стрижка наголо, июнь 1917 года
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Стрижка наголо, июнь 1917 года

Яков Штейнберг

Отделение женского батальона, июнь 1917 года
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Отделение женского батальона, июнь 1917 года

Карл Булла / МАММ / МДФ

Англо-русская и французская певица и гитаристка Дора Строева, участница 1-го Петроградского женского батальона
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Англо-русская и французская певица и гитаристка Дора Строева, участница 1-го Петроградского женского батальона

Сергей Семененко / МАММ / МДФ

Передача Знамени женскому батальону перед отправкой на фронт, июнь 1917 года
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Передача Знамени женскому батальону перед отправкой на фронт, июнь 1917 года

МАММ / МДФ

Сотрудницы вспомогательного армейского корпуса во время воздушного налета, 1918 год
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Сотрудницы вспомогательного армейского корпуса во время воздушного налета, 1918 год

National Army Museum

Выдача денежного довольствия, 1917 год
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Выдача денежного довольствия, 1917 год

National Army Museum

Женщина-механик в мастерской Королевского летного корпуса, 1917 год
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Женщина-механик в мастерской Королевского летного корпуса, 1917 год

National Army Museum

На кладбище во французском Этапле, 1918 год.
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На кладбище во французском Этапле, 1918 год.

National Army Museum

Всего было создано семь женских батальонов, в боях участвовал только батальон Бочкаревой, которую пресса окрестила «русской Жанной Д’Арк». 8 июля 1917-го у города Сморгонь батальон вступил в бой с германскими войсками. Из 170 человек 30 женщин погибли, 70 были ранены. Генерал Деникин вспоминал: «Когда разразился кромешный ад неприятельского артиллерийского огня, бедные женщины, забыв технику рассыпного боя, сжались в кучку — беспомощные, одинокие на своем участке поля, взрыхленного немецкими бомбами… А "богатыри" частью вернулись обратно, частью совсем не выходили из окопов». После боя батальон, по сути, перестал существовать, а другие женские части использовались только в тылу. Раненую Бочкареву тоже отправили в тыл, в 1920-м ее расстреляют большевики.
Во время штурма Зимнего дворца красногвардейцами среди защитников Временного правительства была одна рота петроградского женского батальона. Версий того, как они там оказались, что делали и сколько женщин-солдат изнасиловали большевики, было огромное множество. После Октябрьского переворота женские батальоны были расформированы.

WAAC

В марте 1917 года в Великобритании для замены мужчин на небоевых должностях, дабы высвободить солдат для фронта, было начато формирование Женского армейского вспомогательного корпуса (Women’s Army Auxiliary Corps, WAAC). Впервые женщины служили в британской армии не в качестве медсестер — на добровольной основе они были поварами, телефонистками, машинистками, водителями и механиками. За годы Первой мировой войны через корпус прошли 57 тыс. человек, погибла 81 женщина. В 1921 году корпус был распущен.
Строевая подготовка Женского вспомогательного армейского корпуса (WAAC), 1917 год
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Строевая подготовка Женского вспомогательного армейского корпуса (WAAC), 1917 год

National Army Museum

Занятия стрельбой из лука вo Вспомогательной территориальной службе (ATS), 1940 год
2/42/4

Занятия стрельбой из лука вo Вспомогательной территориальной службе (ATS), 1940 год

National Army Museum

Принцесса Елизавета на занятии по чтению карт, 1945 год
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Принцесса Елизавета на занятии по чтению карт, 1945 год

National Army Museum

Оператор прожектора, 1942 год
4/44/4

Оператор прожектора, 1942 год

National Army Museum

Незадолго до Второй мировой войны на базе опыта WAAC была создана Вспомогательная территориальная служба (Auxiliary Territorial Service, ATS). К сентябрю 1941-го в ее рядах насчитывалось 65 тыс. женщин, при этом они были уже не добровольцами, а военнослужащими с заработной платой, которая составляла две трети от заработной платы солдат-мужчин. Непосредственно в боях они не участвовали, многие служили в противовоздушной обороне. В рядах ATS была даже будущая королева Елизавета II — 19-летняя наследница престола служила автомехаником и водила грузовик. В 1949-м служба была интегрирована в Женский королевский армейский корпус (WRAC), который расформировали лишь в 1990-х.

Советские летчицы

8 октября 1941 года, за несколько дней до принятия решения об эвакуации столицы СССР в Куйбышев (ныне Самара) на фоне наступления немецких войск на Москву, нарком обороны издал приказ «О сформировании женских авиационных полков ВВС Красной армии». Привлечением подготовленных летчиц, парашютисток и техников командование хотело усилить боевую авиацию. Инициатором создания авиаполков была летчица и по совместительству сотрудница НКВД Марина Раскова, которая в 1938 году преодолела на самолете АНТ-37 6 тыс. км из Москвы на Дальний Восток, за что получила звание Героя Советского Союза.
Девушки-летчицы 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка (бывший 588-й полк) у самолета У-2 под Новороссийском, 1943 год
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Девушки-летчицы 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка (бывший 588-й полк) у самолета У-2 под Новороссийском, 1943 год

Е. Халдей / МАММ / МДФ

Штурман Глафира Каширина (слева) и летчица Мария Никитина, 1943 год
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Штурман Глафира Каширина (слева) и летчица Мария Никитина, 1943 год

Евгений Халдей / МАММ / МДФ

Летчицы 46-го женского авиационного полка, 1943 год
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Летчицы 46-го женского авиационного полка, 1943 год

Е. Халдей / МАММ / МДФ

У фронтовой землянки под Геленджиком, 1943 год
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У фронтовой землянки под Геленджиком, 1943 год

Е. Халдей / МАММ / МДФ

Гвардии инженер-капитан Клавдия Илюшина во время проверки узлов и агрегатов самолета У-2, 1944 год
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Гвардии инженер-капитан Клавдия Илюшина во время проверки узлов и агрегатов самолета У-2, 1944 год

Е. Бочарова / РИА Новости

Из числа девушек, служивших в ВВС, гражданском флоте или состоявших в различных аэроклубах, сформировали три полка: 586-й истребительный, 587-й бомбардировочный и 588-й ночной. Летчицы участвовали в обороне Саратова, Сталинградской и Курской битвах, прорыве обороны немецких войск на Таманском полуострове, освобождении Прибалтики. Из трех полков только 588-й остался полностью женским до конца войны, его же немцы прозвали «Ночными ведьмами» (Nachthexen) — девушки совершали вылеты ночью, а когда подлетали к цели, выключали моторы и планировали в тишине — слышим был лишь шелест воздуха, похожий на звук метлы. В ходе боевых действий авиаполк произвел более 23 тыс. боевых вылета и сбросил 3 тыс. т бомб. Погибли около 30 летчиц и штурманов. Сама Марина Раскова погибла в 1943-м во время перелета на фронт под Сталинград. Расформировали женские авиаполки в 1945–1947 годах.

WAC

В 1942 году по образцу британских подразделений в США был сформирован Женский вспомогательный корпус (Women’s Army Auxiliary Corps, WAAC) — армия нуждалась в санитарках, радистках, механиках, секретаршах и администраторах. Уже через год из названия корпуса было убрано слово «вспомогательный», так WAC (Women’s Army Corps) стал частью действующей американской армии. За время войны в нем несли службу около 150 тыс. женщин. Большинство служили на территории США, однако некоторые бригады побывали в Европе, Африке и даже Новой Гвинее. Более 400 женщин были задействованы в Манхэттенском проекте — программе по созданию ядерного оружия.
Вспомогательный женский корпус армии США (WAAC). Общий сбор, 1942 год
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Вспомогательный женский корпус армии США (WAAC). Общий сбор, 1942 год

US Office of War Information / Library Of Congress

Сотрудницы корпуса в противогазах во время учебной тренировки, 1942 год
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Сотрудницы корпуса в противогазах во время учебной тренировки, 1942 год

US Office of War Information / Library Of Congress

Группа военнослужащих Женского вспомогательного корпуса проходит обучение по устройству и обслуживанию автомобильных шин, 1942 год
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Группа военнослужащих Женского вспомогательного корпуса проходит обучение по устройству и обслуживанию автомобильных шин, 1942 год

US Office of War Information / Library Of Congress

Работа на коммутаторе, 1942 год
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Работа на коммутаторе, 1942 год

US Office of War Information / Library Of Congress

Гимнастические упражнения, 1942 год
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Гимнастические упражнения, 1942 год

US Office of War Information / Library Of Congress

Третий офицер Элис Л. Кидвелл во время обучения новобранцев правилам безопасности на воде, 1942 год
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Третий офицер Элис Л. Кидвелл во время обучения новобранцев правилам безопасности на воде, 1942 год

US Office of War Information / Library Of Congress

Помимо WAC в армии США были и другие подобные подразделения, в частности Женские вспомогательные военно-морские силы ВМС (WAVES) и Женская служба пилотов ВВС США (WASP). Американские летчицы пилотировали истребители, бомбардировщики и транспортные суда, испытывали новинки и обучали новобранцев. Во время войны WASP выполнила 80% всех миссий по перегонке самолетов из тыла на фронт.

«Плятеровки»

В августе 1943 года под Рязанью на основе постановления Госкомитета обороны СССР из польских граждан и советских граждан польской национальности была сформирована 1-я пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. В ее состав вошел 1-й отдельный женский пехотный батальон имени Эмилии Плятер, названный в честь участницы польского восстания 1830–1831 годов. В батальон входили школа младших офицеров, роты автоматчиц и вспомогательные подразделения, в общей сложности более 700 женщин.
Майор Мариан Чвиклевский в окружении девушек из батальона имени Эмилии Плятер, 1943 год
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Майор Мариан Чвиклевский в окружении девушек из батальона имени Эмилии Плятер, 1943 год

Раймунд Кулинский / Минобороны Польши

Военная присяга женского батальона в полевой часовне в городе Сельцы Рязанской области, 1943 год
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Военная присяга женского батальона в полевой часовне в городе Сельцы Рязанской области, 1943 год

Ольга Вечник / WP

Презентация оружия, 1943 год
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Презентация оружия, 1943 год

Анджей Повидзский / Мемориальная комната в деревне Влосень

На пути на фронт, 1943 год
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На пути на фронт, 1943 год

Фонд генерала Эльжбеты Завацкой

Автоматчица женской роты Анеля Кживонь. Герой Советского Союза (1943, посмертно)
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Автоматчица женской роты Анеля Кживонь. Герой Советского Союза (1943, посмертно)

Правительство Красноярского края

Создавался батальон как фронтовое подразделение, однако в основном привлекался к охране объектов и несению комендантской службы. В октябре 1943 года «плятеровки» участвовали в битве под Ленино (Могилевская область Белоруссии). В том сражении погибла 18-летняя Аниела Кшивонь, посмертно удостоенная звания Героя Советского Союза — единственная женщина-иностранка, получившая эту награду.
В 1944 году батальон одним из первых вошел в Варшаву и был зачислен в гарнизон для борьбы с мародерами и несдавшимися немцами. Расформирован в мае 1945-го.

Полк Рани Джханси

С началом Второй мировой войны известный индийский политический деятель и один из лидеров движения за независимость Индии от Великобритании Субхас Чандра Бос наладил связи с нацистской Германией и императорской Японией, создав при поддержке последней «временное правительство Свободной Индии». В 1942 году в оккупированном японцами Сингапуре он сформировал Индийскую национальную армию (ИНА) численностью 12 тыс. бойцов, которая вместе с армией Японии воевала против англичан в Бирме и на других территориях.
Субхас Чандра Бос проводит смотр женского полка в Сингапуре, 1943 год
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Субхас Чандра Бос проводит смотр женского полка в Сингапуре, 1943 год

S. R. Nathan Collection / National Archives of Singapore

Боец полка имени Рани Джханси на учениях, 1942 год
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Боец полка имени Рани Джханси на учениях, 1942 год

Puan Sri Datin J Athi Nahappan Collection / National Archives of Singapore

Солдаты женского полка, 1942 год
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Солдаты женского полка, 1942 год

Puan Sri Datin J Athi Nahappan Collection / National Archives of Singapore

Заместитель командира полка 16-летняя Джанаки Тевар, 1942 год
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Заместитель командира полка 16-летняя Джанаки Тевар, 1942 год

Puan Sri Datin J Athi Nahappan Collection / National Archives of Singapore

В составе ИНА был сформирован женский полк имени Рани Джханси, названный в честь национальной героини, погибшей в ХIХ веке в борьбе против британского владычества. Около 1 тыс. женщин, в основном молодых девушек — дочерей индийских эмигрантов, готовили к ведению партизанской войны в джунглях. Полк должен был принять участие в наступлении на индийский Имфхал в 1944-м, однако эта военная кампания провалилась. После капитуляции Японии в сентябре 1945 года и завершения войны ИНА, как и женский полк, прекратила существование.

«Сестры Басидж»

В 1979-м глубокий государственный кризис в Иране привел к исламской революции. С призывами покончить с «врагами Аллаха» к власти пришли представители духовенства шиитов-двунадесятников во главе с Рухоллой Хомейни, ужесточившие контроль за соблюдением норм шариата и создавшие полувоенное ополчение «Басидж» (перс. «мобилизация») в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Бойцы иранского ополчения «Басидж» на военном параде в Тегеране, 2004 год
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Бойцы иранского ополчения «Басидж» на военном параде в Тегеране, 2004 год

Raheb Homavandi CJF / ABP / Reuters

«Сестра Басидж» за станковым крупнокалиберным пулеметом, 2004 год
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«Сестра Басидж» за станковым крупнокалиберным пулеметом, 2004 год

Raheb Homavandi / Reuters

Боец батальона «Аль-Захра» на параде в Тегеране, 2008 год
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Боец батальона «Аль-Захра» на параде в Тегеране, 2008 год

Morteza Nikoubazl / Reuters

Тренировки по подавлению массовых беспорядков, 2008 год
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Тренировки по подавлению массовых беспорядков, 2008 год

Jamejamonline / Yalda Moaiery / Reuters

На стрельбах, 2008 год
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На стрельбах, 2008 год

Jamejamonline / Yalda Moaiery / Reuters

Митинг, посвященный поддержке ядерной программы Ирана, 2005 год
6/66/6

Митинг, посвященный поддержке ядерной программы Ирана, 2005 год

Morteza Nikoubazl / Reuters

Кроме мужчин на страже стоят женщины — «Сестры Басидж», женское крыло КСИР. Во время ирано-иракской войны (1980–1988) они выполняли по большей части вспомогательные функции, однако с годами их роль сместилась в сторону внутренней безопасности — борьбы с контрреволюционерами и врагами государства, а также моральный контроль. У истоков «сестер» стояла сторонница Хомейни Марзие Даббаг, которая четверть века возглавляла партию «Ассоциация женщин Исламской Республики», продвигающую «подлинную исламскую культуру».

«Амазонки» Каддафи

«Братский вождь» Муаммар Каддафи правил Ливией 40 лет, с 1969 по 2011 год, пока не был убит соотечественниками-революционерами в ходе разгоревшейся «арабской весны». При жизни ливийского лидера охраняло подразделение из 400 женщин — «Революционные монахини», которых западные журналисты по обыкновению окрестили «амазонками».
Ливийский лидер Муаммар Каддафи в окружении своих телохранительниц, 2001 год
1/41/4

Ливийский лидер Муаммар Каддафи в окружении своих телохранительниц, 2001 год

Reuters

Сотрудница женского подразделения охраны Каддафи в Шарм-эль-Шейхе, 2003 год
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Сотрудница женского подразделения охраны Каддафи в Шарм-эль-Шейхе, 2003 год

Aladin Abdel Naby AN / Reuters

Женщины-телохранители Каддафи во время его визита в парижский Лувр, 2007 год
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Женщины-телохранители Каддафи во время его визита в парижский Лувр, 2007 год

Thibault Camus / Reuters

Муаммар Каддафи с телохранителем в Мозамбике, 2003 год
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Муаммар Каддафи с телохранителем в Мозамбике, 2003 год

Reuters

Отряд был создан еще в начале 1980-х. Девушки владели широким арсеналом стрелкового оружия, носили камуфляж или парадную форму, береты, порой каблуки и пользовались косметикой. Отбирал «монахинь» лично Каддафи. Телохранительницы сопровождали его в поездках по стране и за рубежом. Самой распространенной версией о причинах создания подразделения является холодный расчет — ливийский лидер якобы предполагал, что арабские террористы, жертвой которых он мог бы стать, не смогут стрелять по женщинам. Известен случай, когда в 1998 году одна из телохранительниц погибла, закрыв Каддафи собой во время покушения. После падения режима пять телохранительниц обвинили своего бывшего принципала в изнасилованиях.

Курдские отряды

Во время гражданской войны в Сирии в 2012 году в границах курдских районов страны была провозглашена Демократическая Автономная Администрация Северо-Восточной Сирии, также известная как Рожава. Ядром ее армии были Отряды народной самообороны (YPG) и Отряды женской самообороны (YPJ), последние стали символом курдского сопротивления и женской эмансипации. В 2015-м основательница YPJ Несрин Абдулла в интервью итальянской газете Il Manifesto сообщала: «Мы не военные, мы борцы, нам не платят за то, чтобы мы воевали, мы — партизаны революции. Мы живем со своим народом, мы следуем своей философии».
Асия Рамазан Антар — курдская участница Отрядов женской самообороны YPJ. Погибла в 2016-м в бою с террористами-смертниками
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Асия Рамазан Антар — курдская участница Отрядов женской самообороны YPJ. Погибла в 2016-м в бою с террористами-смертниками

Kurdish YPG Fighters

Бойцы YPJ проходят военную подготовку недалеко от города Эль-Камышлы, 2014 год
2/62/6

Бойцы YPJ проходят военную подготовку недалеко от города Эль-Камышлы, 2014 год

Massoud Mohammed / Reuters

Проверка оружия, 2013 год
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Проверка оружия, 2013 год

Stringer / Reuters

В тренировочном лагере в городе Эль-Маликия (провинция Эль-Хасака), 2013 год
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В тренировочном лагере в городе Эль-Маликия (провинция Эль-Хасака), 2013 год

Rodi Said / Reuters

На учениях, 2015 год
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На учениях, 2015 год

Rodi Said / Reuters

В сирийской деревне Тель-Насри, 2015 год
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В сирийской деревне Тель-Насри, 2015 год

Rodi Said / Reuters

YPJ численностью до 20 тыс. бойцов в возрасте от 18 до 40 лет в составе «Сирийских демократических сил» участвовали в операциях по освобождению северо-востока Сирии от террористов ИГИЛ («Исламское государство», признано террористическим и запрещено в РФ), в частности участвовали в боях за город Айн-эль-Араб (2014–2015) и в освобождении города Эр-Ракка (2017).

Китайский спецназ

В Китае женские подразделения существуют еще с 1980-х — в структурах Народной вооруженной полиции и Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В 2013 году появились первые самостоятельные женские спецподразделения, предназначенные для выполнения боевых задач высокой сложности. Как правило, их привлекают к операциям по освобождению заложников и нейтрализации преступников.
Командир взвода роты специального назначения 38-й общевойсковой армии Китая, 2017 год
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Командир взвода роты специального назначения 38-й общевойсковой армии Китая, 2017 год

Янь Синсин / CCTV

Тактическая подготовка наступательных боевых групп, 2017 год
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Тактическая подготовка наступательных боевых групп, 2017 год

Янь Синсин / CCTV

Боевая подготовка, 2017 год
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Боевая подготовка, 2017 год

Янь Синсин / CCTV

Женская рота специального назначения 38-й общевойсковой армии Китая, 2017 год
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Женская рота специального назначения 38-й общевойсковой армии Китая, 2017 год

Янь Синсин / CCTV

Женщины-военнослужащие наносят камуфляжный грим, 2017 год
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Женщины-военнослужащие наносят камуфляжный грим, 2017 год

Янь Синсин / CCTV

Соревнования по переноске ящиков с боеприпасами, 2017 год
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Соревнования по переноске ящиков с боеприпасами, 2017 год

Янь Синсин / CCTV

Гражданки Поднебесной проходят тренировки на том же уровне, что и мужчины. Программа включает 30 видов интенсивной подготовки: стрельбу, рукопашный бой, скалолазание, борьбу с угоном самолетов, специальное вождение, упражнения на выработку концентрации и тренировку мелкой моторики, например быструю смену магазина одной рукой или сортировку риса на время. В 2016 году 22 женщины-солдата из армейской группы №14 НОАК были сформированы в особую штурмовую группу спецназа.

«Охотничий взвод»

В 2001 году в рамках Международных сил содействия безопасности Норвегия развернула военный контингент в Афганистане: инженерно-саперные подразделения, пехотные части и спецназ. Опыт войны показал: женщинам-военнослужащим было проще контактировать с местными жителями и собирать информацию там, где мужчина-военнослужащий вызвал бы подозрение. Так, дабы улучшить оперативные возможности, в 2014 году в составе Командования специальных операций Норвегии было создано женское подразделение Jegertroppen (норв. «Охотничий взвод»).
Военнослужащая «Охотничьего взвода»
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Военнослужащая «Охотничьего взвода»

ВС Норвегии

Участницы норвежского спецназа во время тренировки, 2023 год
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Участницы норвежского спецназа во время тренировки, 2023 год

Vegard Breie / H?ren / Norwegian Defense

На стрельбах, 2024 год
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На стрельбах, 2024 год

Torbjorn Kjosvold / Forsvaret

Лыжный патруль, 2018 год
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Лыжный патруль, 2018 год

Norwegian Defense

Участница норвежского спецназа, 2021 год
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Участница норвежского спецназа, 2021 год

Vegard Breie / H?ren / Norwegian Defense

Кронпринцесса Норвегии Ингрид Александра во время посещения подразделения Jegertroppen, 2021 год
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Кронпринцесса Норвегии Ингрид Александра во время посещения подразделения Jegertroppen, 2021 год

@forsvaret

Цель — подготовка к многоуровневой разведке. Программа тренировок включает парашютную подготовку, стрельбу, вождение, выживание и методы сбора информации. Отбор в подразделение включает «адскую неделю» — многодневный марш с минимумом сна, еды и воды для проверки психической устойчивости. Из 317 претенденток в первый год обучения в состав подразделения вошли только 13 девушек.

Текст: Андрей Егупец

Авторы

  • Андрей Егупец
    Андрей Егупец
    руководитель группы информационного поиска