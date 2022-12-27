Пашинян заявил Путину, что российские миротворцы перестали контролировать Лачинский коридор

Президент РФ Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Господин Путин сообщил, что вчера им удалось пообщаться втроем с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях неформального саммита СНГ. Подробности беседы он не привел.

Владимир Путин и господин Пашинян начали разговор с обсуждения ситуации на Южном Кавказе и в Нагорном Карабахе. Армянский премьер сказал, что Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, уже 20 дней неподконтролен российским миротворцам.

«Вы знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт... Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно же, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты»,— сказал Никол Пашинян, которого цитирует пресс-служба Кремля.

Двухдневный саммит в Санкт-Петербурге закончится сегодня, 27 декабря. Кремль говорил, что президент России не намерен проводить трехстороннюю встречу с господами Алиевым и Пашиняном во время саммита СНГ. До этого они встречались с господином Путиным 31 октября. В начале декабря азербайджанская сторона перекрыла Лачинский коридор. Никол Пашинян обвинял тогда российских миротворцев в невыполнении своих обязанностей.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Азербайджанский министр привез в Москву оптимизм».

Лаура Кеффер