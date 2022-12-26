Китай отменяет карантин для туристов, приезжающих из-за границы

Сегодня, 26 декабря, Национальная комиссия по здравоохранению Китая объявила об отмене с 8 января 2023 года требования соблюдения карантина для туристов, приезжающих в страну из-за границы. Эта мера действовала в Китае с 2020 года. Кроме того, в целом категория мер по борьбе с COVID-19, действующих в стране, была снижена с самой высокой A до B.

Это очередное смягчение ковидных мер в Китае за последний месяц. В начале декабря Национальная комиссия по здравоохранению объявила о самом значительном с начала пандемии смягчении коронавирусных ограничений: изменения затронули правила объявления карантинного режима и ограничений свободы передвижений, введения локдаунов и требования к тестированию на COVID-19. О смягчениях было объявлено после массовых акций протеста в китайских городах против локдаунов и других ковидных мер.

Яна Рождественская