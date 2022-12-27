Рынок органического вина стабилизируют

В России могут смягчить требования для производства органических вин. Участвующее в разработке отраслевых стандартов Роскачество предложило разрешить добавлять в напитки диоксид серы для стабилизации, что текущий ГОСТ запрещает. Пока органические вина занимают небольшую долю рынка, но эксперты и виноделы видят в сегменте потенциал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Роскачество предложило разрешить добавлять диоксид серы при производстве органических вин, внеся соответствующие изменения в ГОСТ для органической продукции. Этот вопрос обсуждался на заседании профильного технического комитета в конце декабря, сообщили “Ъ” в Роскачестве, которое в том числе занимается сертификацией органики.

Диоксид серы (SO2 или е220) — пищевая добавка, выполняющая функции консерванта, защищающего вина от окисления, поясняют в Роскачестве. В зарубежной практике правила применения добавки отличаются. В ЕС и Новой Зеландии в красных органических винах допускается содержание 100 мг диоксида серы на 1 л, в белых — 150 мг на 1 л, в Австралии — 100 мг на 1 л для обеих категорий. В РФ ГОСТ не допускает применения добавочного диоксида серы для вина, за исключением плодовых и медовых напитков.

По словам представителя Роскачества, норма содержания диоксида серы еще будет обсуждаться с отраслью с учетом международного опыта. В обычном вине допускается содержание диоксида серы в диапазоне 200–300 мг на 1 л, в органическом может быть ориентировочно в два раза меньше, отмечают в организации. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что диоксид серы — естественный ингредиент в виноделии, а запрет на его использование в российских органических винах возник из-за несогласования отраслевых стандартов. По его словам, в ЕС при наличии диоксида серы в вине на уровне до 50–60 мг на 1 л компании, при наличии сертификата, регламентирующего иные процессы производства, уже могут указывать на этикетке, что ингредиент не использовался в напитке. В целом в России требования по диоксиду серы в виноделии без учета органического производства жестче европейских, добавляет эксперт.

В Роскачестве рассчитывают, что изменения позволят нарастить выпуск локального органического вина. Сейчас такой сертификат имеют два крымских производителя — Villa di Alma Дмитрия Шелаева и UPPA Winery Павла Швеца. По словам Александра Ставцева, в России сейчас активная сертификация виноградников по органическим стандартам и приведение требований к производству такого вина к реалиям отрасли будут стимулировать развитие сегмента.

По словам эксперта, некоторые виноделы, уже фактически работая по органическим стандартам, не получали соответствующие сертификаты, так как не понимали, как выпускать вино при запрете на диоксид серы. А после изменения ГОСТа количество органических вин на рынке будет прирастать ежегодно, считает господин Ставцев. По прогнозам Роскачества, площадь сертифицированных по органическим стандартам виноградников в РФ с текущих 117 га может вырасти на 200 га в 2023 году, а в течение трех лет превысить 900 га.

Глава крымского хозяйства «Герасимова О.С.» Ольга Герасимова говорит, что работающие по биодинамическим стандартам виноделы не добавляют диоксид серы перед разливом вина по бутылкам для стабилизации напитка. Но это может привести, например, к вторичному брожению в бутылке, указывает она. Владелец крымской винодельни Andryus Yutsis Андрюс Юцис отмечает, что обойти использование диоксида серы можно за счет использования дорогостоящего оборудования вакуумного разлива. Но он против излишних упрощений стандартов и считает адекватной норму содержания диоксида серы на уровне около 30–40 мг на 1 л.

По оценкам собеседников “Ъ” в отрасли, пока органические вина занимают несколько процентов на российском рынке, а крупным производителям это направление кажется рискованным. Кроме того, продукцию отличает сравнительно высокая цена. В онлайн-каталоге Krasnostop органические вина Павла Швеца стоят от 6 тыс. руб. за бутылку. Хотя, отмечает Ольга Герасимова, в Москве и Санкт-Петербурге уже есть тренд на потребление органики, и спрос будет только расти.

Анатолий Костырев