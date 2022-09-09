Винорганарство пошло в рост

Стремление выйти в более высокий ценовой сегмент и привлечь новую аудиторию подталкивает российских виноделов к развитию органического направления. В 2023 году площадь под такими виноградниками в стране может вырасти на 200 га, а за три года превысить 900 га. Но крупнейшие игроки относятся к этому способу производства настороженно, поскольку создает риски потери урожая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Площадь сертифицированных по органическим стандартам виноградников в России с текущих 117 га может вырасти более чем на 200 га в будущем году, а в течение трех лет превысить 900 га. Такой прогноз “Ъ” предоставили в Роскачестве, которое в том числе занимается сертификацией органической продукции. Там уточнили, что 200 га — площадь уже работающих по принципам «органик» хозяйств, подавших заявки на сертификацию. Еще около 500 га виноградников находятся на этапе перехода в такой статус, также планируется закладка 100–150 га молодых органических виноградников, в основном в Крыму.

Органическое виноградарство в первую очередь требует отказа от использования пестицидов и гербицидов. Сейчас такой статус имеет крымский СПК «Терруар» Павла Швеца. В августе сертификат получило КФХ «Чоргун» (бренд Aya Organic Wine), которое входит в периметр «Фермы М2» — проекта совладельцев холдинга Major. В М2 “Ъ” не ответили.

Директор департамента исследования и продвижения винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева добавляет, что заявку на получение органического статуса подал винодельческий дом Бюрнье. Также организация видит потенциал органического виноградарства на юге Кубани, в районе Геленджика, в регионе Кавказских Минеральных Вод и в правобережной части «Долины Дона». Называть другие заинтересованные винодельни в Роскачестве не стали.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что органический сертификат в первую очередь позволяет виноделам получить добавленную ценность, привлечь новую аудиторию. В России есть часть покупателей, которые готовы доплачивать за такое вино, указывает он. Так, органическое вино Павла Швеца в рознице продается по 3–4 тыс. руб. за бутылку. По словам господин Ставцева, стоимость будет снижаться по мере роста числа производителей, но в любом случае цена такой бутылки вина вряд ли будет ниже 1 тыс. руб. за 0,75 л.

Собеседник “Ъ” в отрасли отмечает, что в России обсуждается усиление контроля за продажей органических продуктов, прежде всего импортных, без национальных сертификатов, поэтому для локальных виноделов выход в этот сегмент может быть своевременным способом обеспечить место на полке. В июле Совет федерации рекомендовал торговым сетям воздержаться от включения в ассортимент продукции со словом «органический» без российского сертификата.

Директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков говорит, что спрос на продукты с маркировками «органик» и т. п. растет, под такое вино выделяют отдельные полки и разделы в винных картах. Однако пока к сегменту склоняются в основном небольшие и средние винодельни, а крупным оно кажется рискованным, уточняет эксперт. Сертификация «органик», скорее, дает маркетинговое преимущество при выборе вина, хотя в мире такие вина уже занимают свыше трети рынка, и российские производители движутся в этом направлении, добавляет директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков.

Гендиректор «Фанагории» Петр Романишин говорит, что в компании рассматривают развитие органического направления на выделенных 10 га. Однако, признает он, маркировка «органик» нужна для небольшой части потребителей. В «Кубань-вине» говорят, что при больших площадях развитие органических виноградников невозможно. В ГК «Абрау-Дюрсо» это направление виноделия пока не рассматривают.

По словам Александра Ставцева, органический способ производства несет риски снижения урожая, в некоторых случаях достаточно болезненного, и, как следствие, роста себестоимости вина. Также, добавляют в Роскачестве, есть сложности с доступностью органического посадочного материала из-за нехватки сертифицированных виноградников в РФ.

Анатолий Костырев