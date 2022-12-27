«Как выйду — сразу завалю!»

Мосгорсуд приговорил к 16 годам колонии строгого режима гражданина Азербайджана Матлаба Султанова, застрелившего весной прошлого года своего авторитетнейшего земляка — вора в законе Али Гейдарова (Альберт Рыжий). Суд признал убийство заказным и совершенным в рамках борьбы преступных кланов за контроль над оптовыми поставками продуктов в Москву. Сам киллер категорически отрицает якобы полученный им за вора гонорар и, возможно, обжалует приговор в этой части. По версии осужденного, они с Рыжим давно охотились друг на друга в связи с «острой личной неприязнью» и ему просто повезло, что он успел выстрелить первым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матлаб Султанов.

Фото: СК РФ Матлаб Султанов.

Фото: СК РФ

По результатам разбирательства, уложившегося всего в несколько заседаний, Матлаб Султанов был признан виновным в убийстве по найму в составе группы, незаконном обороте оружия и использовании поддельных документов (ч. 2 ст. 105, ст. 222 и ст. 327 УК РФ). За эти преступления суд приговорил его к 16 годам строгого режима. Кроме того, по иску потерпевшей стороны ему придется выплатить 2 млн руб.

По данным ГСУ СКР по Москве, которое расследовало резонансное преступление, Султанов и двое его вероятных соучастников тщательно подготовились к преступлению и распределили роли. Киллер Султанов заранее установил наблюдение за будущей жертвой и изучил образ жизни Али Гейдарова. Он арендовал квартиру в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице, в котором жил вор в законе, и купил абонемент в фитнес-центр, где тренировался Рыжий. Наконец, «для обеспечения конспирации» обзавелся фальшивым, выписанным на чужую фамилию паспортом гражданина России и приобрел пистолет Glock, с которым и отправился на дело. Вор в законе был застрелен во время тренировки 12 апреля прошлого года. Убийца беспрепятственно покинул ЖК, но уже на следующий день его задержали, а потом и взяли под стражу.

Мотивом преступления, как предположило следствие и подтвердил Мосгорсуд, являлся «передел сфер негласного влияния над объектами оптовой торговли продуктовыми и промышленными товарами на территории Москвы и Московской области». Уголовное дело в отношении двух вероятных сообщников убийцы было выделено в отдельное производство, а сами они были заочно обвинены, арестованы судом и объявлены в розыск.

Версию о заказном характере убийства следствию, очевидно, позволил выдвинуть поддельный российский паспорт гражданина Азербайджана Султанова, выписанный на некоего Талеха Намика оглы Оруджова. Владелец документа, по версии ГСУ СКР, мог быть участником затяжной войны между преступными кланами за контроль над оптовыми поставками продуктов в столичный регион, идущими главным образом через агрокластер «Фуд Сити» на Калужском шоссе. Примерно за полгода до покушения на Авиационной в Турции был застрелен главный претендент на роль теневого хозяина «Фуд Сити», вор в законе Надир Салифов (Лоту Гули). Его брат Намик Салифов (Намик Бакинский), заподозрив в этом преступлении Альберта Рыжего, публично дал понять, что отомстит за родственника, поэтому выбранный киллером «псевдоним» в паспорте, означающий буквально «Судьба в руках Намика», однозначно указывал на причину расправы.

Между тем убедительно доказать выдвинутую версию оказалось сложно в первую очередь потому, что предполагаемый заказчик убийства давно живет в Турции. Туда же скрылись и вероятные пособники исполнителя.

Адвокат осужденного Салман Рзаев пояснил “Ъ”, что его клиент был задержан вскоре после преступления и в первые же дни расследования признал свою вину в убийстве Али Гейдарова. Матлаб Султанов, по словам его защитника, отвечал на все вопросы следователя, участвовал в очных ставках и добровольно указал место, в котором спрятал оружие после акции. Однако его подзащитный, как утверждает адвокат, категорически не согласился с выводами следствия и суда о заказном характере убийства. Матлаб Султанов утверждает, что вора Гейдарова ему никто не заказывал и никаких денег за акцию в фитнес-клубе он не получал.

По версии защиты, конфликт между стрелком и его жертвой возник давно и поводом для него стало некое нелестное высказывание Али Гейдарова о сестре Матлаба Султанова. Урегулировать последствия этого разговора мужчинам не удалось, и закадычные приятели стали злейшими врагами. Достаточно сказать, что всего за год до своей гибели Альберт Рыжий, отбывающий семилетний срок за грабеж, находил время, чтобы позвонить своему бывшему другу и напомнить ему: «Как выйду — сразу завалю!» Матлаб Султанов, по словам его защитника, отвечал в том же духе: «Еще посмотрим, кто успеет первым». Таким образом, по версии адвоката Султанова, еще неизвестно, как сложилась бы судьба его доверителя, если бы он не подготовился заблаговременно к освобождению «законника».

Защитник пояснил, что, несмотря на несогласие с квалификацией преступления, решение об обжаловании приговора они примут только после изучения мотивировочной части судебного решения.

Сергей Машкин