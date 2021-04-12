Алика Рыжего сняли на пробежке

Выстрелами в затылок прямо на беговой дорожке фитнес-центра в Москве был убит вор в законе Али Гейдаров (Альберт Рыжий или Альберт Питерский). Ровно год назад он условно-досрочно освободился из колонии. По предварительным данным, убийцей криминального авторитета мог являться его земляк из Азербайджана.

Нападение в стиле 90-х было совершено в фитнес-центре «Дон-Спорт» в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице. Видеокамера зафиксировала, как к «авторитету», находившемуся на беговой дорожке, подошел молодой человек и несколько раз выстрелил ему из пистолета в спину и затылок. Киллер, одетый в спортивный костюм, тут же покинул зал, захватив небольшой спортивный рюкзак. Его личность была установлена по горячим следам — предполагаемого исполнителя Талеха Поручева, выходца из Азербайджана, объявили в розыск. Если подозрения следствия подтвердятся, ему будет предъявлено обвинение по ст. 105 и ст. 222 УК (убийство и незаконный оборот оружия).

Впрочем, никто в Следственном комитете России не сомневается, что Алик Рыжий стал жертвой криминальных разборок.

Свой последний семилетний срок за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) криминальный авторитет отбывал в колонии строгого режима в Республике Марий Эл, откуда в мае прошлого года Медведовский райсуд освободил Алика Рыжего условно-досрочно. Основанием для этого послужило ходатайство самого законника и поддержавшая его колония. В нем отмечалось, что Али Гейдаров режим не нарушает и твердо встал на путь исправления.

Али Гейдаров (Альберт Рыжий) Фото: Сергей Николаев / Фонтанка.ру

До этого уроженец азербайджанского города Гянджа, вначале перебравшийся из родной республики в Архангельскую область, успел побывать под судом за грабежи и вымогательства. А в 2012-м молодого «авторитета», отличавшегося дерзким характером, в Санкт-Петербурге короновали в воры в законе. Тогда же он получил кличку Альберт Питерский и поддержку влиятельнейшего вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан). Однако уже вскоре крестного отца застрелили, а еще через несколько лет в России ворам в законе была фактически объявлена война: в рамках ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) УК каждый из них может получить 15 лет только за причастность к криминальным кланам.

Николай Сергеев